Europcar Groupe : met à disposition son Document de Référence 2017 incluant le rapport financier annuel

Europcar Groupe (Paris:EUCAR) (Euronext Paris : EUCAR) annonce que son Document de Référence 2017 incluant le rapport financier annuel a été enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 avril 2018 sous le numéro R. 18-020.

Ce Document de Référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être consulté sur l’espace Investisseurs, rubrique « Information Financière » du site internet d'Europcar Groupe (http://investors.europcar-group.com/fr).

Le Document de Référence 2017 comprend notamment :

le rapport financier annuel 2017 ;

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le rapport de gestion du Directoire ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

A propos du Groupe Europcar

Le Groupe Europcar est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. La mission du Groupe est d’apporter une alternative attrayante à la possession de voiture en proposant une large palette de solutions de mobilité : location de voitures, location de camions et de fourgonnettes, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Le Groupe opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifique de chaque client : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « value for money » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Le Groupe propose ses différentes solutions de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 130 pays et territoires (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

