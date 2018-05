Thibault

LemlerAnalyste



3 Publicité Du même auteur Europe : La BCE et l’Eurosystème expliqués Zoom sur Anima Holding SpA : le pure player qui monte Apple : une CB commune avec Goldman Sachs TripAdvisor : la note remonte Nissan : vers la fin du diesel en Europe Maisons du Monde veut meubler l'Amérique Europe : La BCE et l’Eurosystème expliqués 0 1 18/05/2018 | 16:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La banque centrale européenne est la banque des dix-neuf pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro. Sa principale mission consiste à maintenir la stabilité des prix dans la zone euro et à préserver ainsi le pouvoir d’achat de la monnaie unique, en d’autres termes, sauvegarder sa valeur. Elle compose avec chacune des banques centrales nationales, ce que l’on appelle l’Eurosystème, qui possède le titre d’autorité monétaire de la zone euro.



L’organe central de l’euro, c’est la



A priori, notre voyageur n’a pas grand-chose à faire de ce qui se décide à Francfort… mais il a tort ! Une inflation trop élevée est synonyme d’augmentation rapide des prix, ce qui signifie qu’il n’obtiendra pas, à l’avenir, la même quantité de biens et services pour une somme d’argent identique. L’Eurosystème fait donc tout pour assurer la stabilité des prix, ou plus précisément une évolution optimum des prix. Pour cela, il dispose d’un arsenal de plusieurs instruments de politique monétaire conventionnelle, dont le plus important est la fixation du niveau des taux d’intérêts directeurs, qui influencent l’économie et les niveaux de prix dans la région. Pendant la crise, l’Eurosystème a aussi temporairement utilisé des mesures additionnelles pour aider l’économie à fonctionner. Certaines sont encore en vigueur actuellement.



Les taux de la BCE



La BCE détermine trois taux directeurs principaux. Le premier, le plus important, est celui du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, qui fixe le coût auquel les banques peuvent emprunter de la liquidité auprès de la banque centrale pour une durée d’une semaine. Il s’établit actuellement à 0%. Le second, à 0,25% pour le moment, est le taux de facilité de prêt marginal, qui, lui, fixe le coût auquel les banques peuvent emprunter de la liquidité pour vingt-quatre heures. Enfin, le troisième taux est celui de la facilité de dépôt, qui représente l’intérêt que les banques perçoivent lorsqu’elles déposent des liquidités pour vingt-quatre heures auprès de la banque centrale. Ce taux est actuellement négatif à -0,4%.



Ces niveaux sont exceptionnels, même s’ils ont tendance à s’éterniser. Les taux ont été fortement abaissés à cause de la crise financière, pour participer au renforcement du système bancaire. La banque centrale a pris sur elle d’alourdir son bilan pour proposer de l’argent bon marché aux banques commerciales et favoriser l’irrigation de l’économie. Pour les forcer à prêter aux particuliers et aux entreprises et ainsi faire circuler les liquidités, elle a aussi placé son taux de dépôt en territoire négatif : une banque qui veut immobiliser des fonds doit payer ! Aux Etats-Unis, une stratégie comparable a été adoptée, mais de bonnes performances économiques et le retour de l’inflation ont conduit la Fed, l’équivalent national de la BCE, à commencer à relever ses taux. En Europe, l’économie va bien mais l’inflation ne redécolle toujours pas : l’Eurosystème n’a pas encore lancé un cycle de relèvement de ses taux.



La prise de décision est un volet important de l’action de la BCE. C’est au Conseil des gouverneurs que revient cette mission. Cet organe est composé de tous les gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro, et des membres du comité exécutif de la BCE. Les membres du Conseil ne représentent pas leur pays, mais l’Eurosystème. Ils votent de manière complètement indépendante, dans l’intérêt de l’ensemble de la zone euro, et les décisions sont prises collégialement avec une voix par membre. Même s’il est mis en avant régulièrement, le président de la BCE ne prend donc pas les décisions seul.



L’Eurosystème a en outre d’autres missions. Assurer le bon déroulement du système de paiements. Détenir et gérer les réserves officielles de devises étrangères et d’autres actifs, ensuite. Collecter et compiler une large gamme de statistiques, également. La BCE fait aussi fonctionner la planche à billets… dont certains finiront dans les poches de notre voyageur. Voyager à travers l’Europe sans avoir à passer par le bureau de change, c’est vraiment très pratique. En plus, ça permet de comparer les prix des services et des produits par rapport à son pays d’origine. Il y a vingt ans, un français devait payer 1200 lires pour acheter une baguette à Turin, alors qu’il la payait 4 francs à Annecy. Désormais, notre voyageur sait qu’il lui faut débourser en moyenne 0,90 euro en France et a pu constater que le pain est moins cher en Italie : 0,75 euro environ, pour un poids identique. Nous ne reviendrons pas ici sur le processus long et compliqué du passage à l’euro ni sur le débat que suscite la monnaie unique quant à la perte de levier monétaire national, pour nous concentrer sur le rôle de l’autorité monétaire.L’organe central de l’euro, c’est la Banque centrale européenne , basée à Francfort. Ou plutôt l’Eurosystème, qui regroupe la BCE et les banques centrales nationales de chaque pays qui utilise l’euro. La tâche principale de l’Eurosystème est de définir et de déployer une politique monétaire commune pour l’ensemble des membres. Concrètement, la BCE s’emploie à maintenir la stabilité des prix, c’est-à-dire à contenir le taux de l’inflation « à des niveaux en dessous mais proche de 2% à moyen terme », selon l’expression consacrée.A priori, notre voyageur n’a pas grand-chose à faire de ce qui se décide à Francfort… mais il a tort ! Une inflation trop élevée est synonyme d’augmentation rapide des prix, ce qui signifie qu’il n’obtiendra pas, à l’avenir, la même quantité de biens et services pour une somme d’argent identique. L’Eurosystème fait donc tout pour assurer la stabilité des prix, ou plus précisément une évolution optimum des prix. Pour cela, il dispose d’un arsenal de plusieurs instruments de politique monétaire conventionnelle, dont le plus important est la fixation du niveau des taux d’intérêts directeurs, qui influencent l’économie et les niveaux de prix dans la région. Pendant la crise, l’Eurosystème a aussi temporairement utilisé des mesures additionnelles pour aider l’économie à fonctionner. Certaines sont encore en vigueur actuellement.La BCE détermine trois taux directeurs principaux. Le premier, le plus important, est celui du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, qui fixe le coût auquel les banques peuvent emprunter de la liquidité auprès de la banque centrale pour une durée d’une semaine. Il s’établit actuellement à 0%. Le second, à 0,25% pour le moment, est le taux de facilité de prêt marginal, qui, lui, fixe le coût auquel les banques peuvent emprunter de la liquidité pour vingt-quatre heures. Enfin, le troisième taux est celui de la facilité de dépôt, qui représente l’intérêt que les banques perçoivent lorsqu’elles déposent des liquidités pour vingt-quatre heures auprès de la banque centrale. Ce taux est actuellement négatif à -0,4%.Ces niveaux sont exceptionnels, même s’ils ont tendance à s’éterniser. Les taux ont été fortement abaissés à cause de la crise financière, pour participer au renforcement du système bancaire. La banque centrale a pris sur elle d’alourdir son bilan pour proposer de l’argent bon marché aux banques commerciales et favoriser l’irrigation de l’économie. Pour les forcer à prêter aux particuliers et aux entreprises et ainsi faire circuler les liquidités, elle a aussi placé son taux de dépôt en territoire négatif : une banque qui veut immobiliser des fonds doit payer ! Aux Etats-Unis, une stratégie comparable a été adoptée, mais de bonnes performances économiques et le retour de l’inflation ont conduit la Fed, l’équivalent national de la BCE, à commencer à relever ses taux. En Europe, l’économie va bien mais l’inflation ne redécolle toujours pas : l’Eurosystème n’a pas encore lancé un cycle de relèvement de ses taux.La prise de décision est un volet important de l’action de la BCE. C’est au Conseil des gouverneurs que revient cette mission. Cet organe est composé de tous les gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro, et des membres du comité exécutif de la BCE. Les membres du Conseil ne représentent pas leur pays, mais l’Eurosystème. Ils votent de manière complètement indépendante, dans l’intérêt de l’ensemble de la zone euro, et les décisions sont prises collégialement avec une voix par membre. Même s’il est mis en avant régulièrement, le président de la BCE ne prend donc pas les décisions seul.L’Eurosystème a en outre d’autres missions. Assurer le bon déroulement du système de paiements. Détenir et gérer les réserves officielles de devises étrangères et d’autres actifs, ensuite. Collecter et compiler une large gamme de statistiques, également. La BCE fait aussi fonctionner la planche à billets… dont certains finiront dans les poches de notre voyageur.

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue