European Commission : Daily News 09 / 04 / 2018

Digital Day 2018: EU countries to commit to doing more together on the digital front

Tomorrow the Commission will bring ministers, representatives of EU countries, industry, academia and civil society representatives together to encourage cooperation in artificial intelligence, blockchain, eHealth and innovation. Discussions will focus on how the technological developments will shape the future of Europe and building a strong Digital Single Market with increased investment and digital skills is crucial. Within a year, major progress has been made towards a Digital Single Market. The end of roaming charges and the portability of online content are now part of the lives of Europeans. Stronger rules on the protection of personal data and the first EU-wide rules on cybersecurity will become a reality in May 2018. Tomorrow, Vice-President Ansip will open the one-day conference together with Commissioner Gabriel and Bulgarian Deputy Minister for Education Ivan Dimov at 9:00 CET. At 14:00 Commissioner Gabriel will hold a press conference at the Digital Day, which you can follow live here. More information on the event is available here, as well as in the press release, and you can follow the discussions live online. More information about the Digital Single Market is available in a factsheet.

#EUSAVESLIVES: nouvelle campagne d'information sur la réaction d'urgence de l'UE

La Commission européenne a lancé une nouvelle campagne d'information à travers plusieurs pays européens afin d'expliquer de façon interactive comment l'UE aide à coordonner la réaction d'urgence en cas de catastrophes naturelles et d'autres crises en Europe et dans le monde. Cette campagne se tient seulement quelques mois après l'ambitieuse proposition de la Commission européenne d'améliorer le système collectif actuel de protection civile européenne à travers rescEU. L'exposition présente les dernières technologies de réalité virtuelle pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les activités de l'UE en termes de réaction de crises. Le commissaire pour l'aide humanitaire et la gestion de crises, Christos Stylianides a déclaré: 'Nous devons rapprocher l'Europe des citoyens et présenter le travail tangible qu'accomplit l'UE pour sécuriser le bien-être des citoyens européens. A travers notre nouvelle campagne, nous allons fournir des faits fiables aux citoyens et montrer comment l'Union européenne protège les hommes, femmes et enfants de notre contient, et du reste du monde.' Le lancement de la tournée a débuté à Vilnius, en Lituanie, où elle est ouverte au public pour dix jours, avant de poursuivre vers Bucarest, Rome, Berlin, Marseille et Madrid.

EU stands ready to accelerate support to Zimbabwe during its transition process

Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica, is visiting Zimbabwe, where he is meeting President Emmerson Mnangagwa, as well as visiting EU-funded projects. New EU-funded programmes worth €23 million will be launched to improve people's access to health services and enhance their livelihoods. This visit takes place ahead of the elections in Zimbabwe due to be held by mid-2018. On the occasion, Commissioner Mimica said: 'I am here to show to the Zimbabwean people and authorities that the EU stands ready to accelerate its support to their transition towards democracy and prosperity. I am also happy to launch new EU support programmes for a total amount of €23 million in the area of health and job creation. As Zimbabwe opens a new chapter in its history, we are putting our trust in the authorities to seize this unique opportunity and address the political and economic challenges in the country.' A press release and MEMO are available online.

Mergers: Commission clears the acquisition of BBVA's real estate business in Spain by Cerberus

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of the real estate business of BBVA of Spain by Cerberus Capital Management of the US. The activities acquired by Cerberus from BBVA comprise the development, sale and leasing of distressed real estate assets mainly bought from debtors in Spain. BBVA is active in a range of financial and non-financial services, including banking, pension and insurance in Europe, Mexico, South America and the US. Cerberus is a private investment firm active in real and personal property investments. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns because of the limited overlap between the companies' activities. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8782.

Concentrations: La Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint de Winkemann par CCPE et Equistone

La Commission Européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition du contrôle en commun de E. Winkemann Gmbh, basée en Allemagne, par Cathay Capital Private Equity SAS ('CCPE'), basée en France, et Equistone Partners Europe Ltd, basée au Royaume-Uni. E. Winkemann est un fabricant et distributeur de pièces métalliques par estompage de précision pour l'industrie automobile, la sous-traitance automobile et l'industrie électrique. CCPE est une société d'investissement indépendante qui gère des fonds d'investissements dans divers secteurs, notamment la consommation et les services, le numérique et les médias, la santé, les produits industriels et les logiciels. Equistone est une société d'investissement indépendante qui gère des fonds d'investissements dans divers secteurs, principalement la consommation et les voyages, les services financiers, l'ingénierie spécialisée et les services de support. Actuellement, Equistone détient le control exclusif de E. Winkemann. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la faible ampleur des activités de E. Winkemann dans l'Espace économique européen. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.8848.

Eurostat: Les États membres de l'UE ont octroyé la nationalité à près d'un million de personnes en 2016

En 2016, quelque 995 000 personnes ont acquis la nationalité d'un État membre de l'Union européenne (UE), un chiffre en hausse par rapport à 2015 (où il s'établissait à 841 000) et à 2014 (889 000). Si, parmi les personnes devenues citoyens de l'un des États membres de l'UE en 2016, 12% étaient auparavant citoyens d'un autre État membre de l'UE, la majorité était des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. Un communiqué de presse est disponible ici.

Eurostat: Les coûts horaires de la main-d'œuvre compris en 2017 entre 4,9€ et 42,5 € selon les États membres

En 2017, les coûts horaires de la main-d'œuvre dans l'ensemble de l'économie (hors agriculture et administration publique) ont été estimés en moyenne à 26,8€ dans l'Union européenne (UE) et à 30,3€ dans la zone euro. Toutefois, ces moyennes masquent des écarts importants entre États membres de l'UE, les coûts horaires de la main-d'œuvre les plus faibles ayant été enregistrés en Bulgarie (4,9€), en Roumanie (6,3€), en Lituanie (8,0€), en Lettonie (8,1€), en Hongrie (9,1€) ainsi qu'en Pologne (9,4€), et les plus élevés au Danemark (42,5€), en Belgique (39,6€), au Luxembourg (37,6€), en Suède (36,6€) et en France (36,0€). Un communiqué de presse est disponible ici.

ANNOUNCEMENTS

Commissioner Bulc in London for the start of shipping climate talks

Commissioner for Transport Violeta Bulc is today in London for the kick-off of a week of important talks within the International Maritime Organization (IMO), the UN-agency overseeing international shipping. The Marine Environment Protection Committee (MEPC) is meeting until Friday and is expected to adopt an initial strategy to reduce greenhouse gas emissions from international shipping. The European Union and its Member States will be advocating an ambitious global emission reduction objective for the sector, which is consistent with the goals set by the Paris Agreement and with the Commission's Communication 'the Road from Paris'. The European Union is indeed fully committed to step up its climate diplomacy and collaboration with other partners in order to keep the momentum behind Paris implementation. This is the message that Commissioner Bulc will today deliver in a series of meetings with the Secretary General of the IMO, Mr Ki-Tack Lim, the Chairman of the MEPC, Mr Hideaki Saito, as well as with state parties, industry and non-governmental organisations. Beside climate change mitigation, the MEPC will alsoaddress, among other items, issues related to the energy efficiency of ships and the reduction of Sulphur content in marine fuels.

Le Vice-président Dombrovskis à Paris pour une visite concernant le semestre européen

Valdis Dombrovskis, Vice-président pour l'Euro et le dialogue social, et également en charge de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux, est en visite en France aujourd'hui. Il rencontre le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre des Finances Bruno Le Maire et le gouverneur de la Banque centrale, François Villeroy de Galhau. Le Vice-président aura également une discussion avec les membres du Sénat sur la situation économique et fiscale de l'UE et la coordination des politiques économiques. Cette visite fait partie du dialogue régulier avec les États membres sur les questions économiques et sociales d'actualité dans le contexte du semestre européen.

