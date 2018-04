European External Action Service : La Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini se rend à Toronto pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les dimanche 22 et lundi 23 avril, la Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/ Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, sera à Toronto au Canada pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7.

Durant ces deux jours, les discussions porteront sur les principales questions de politique étrangère du moment et notamment la Syrie, à quelques jours de la deuxième Conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région, coprésidée par l'Union européenne et les Nations Unies les 24 et 25 avril prochain. Les ministres du G7, qui auront préalablement rencontré Pavlo Klimkin, ministre ukrainien des Affaires étrangères, discuteront également du conflit en Ukraine et du soutien à apporter aux efforts de réforme du pays; ainsi que de leurs relations avec la Russie, au sujet desquelles les ministres des Affaires étrangères européens ont réaffirmé l'approche de l'UE lors du dernier Conseil des Affaires étrangères. La situation en Irak, le conflit israélo-palestinien, l'Iran, et les évolutions récentes de la situation dans la péninsule coréenne seront également évoqués, de même que l'Afrique, la Chine, le Myanmar et le Venezuela.

Les thèmes abordés aux cours de cette réunion comprendront la mobilité humaine, la sécurité maritime, la non-prolifération et le désarmement, la lutte contre le terrorisme et les différentes formes d'extrémisme, la cyber sécurité, la prévention de conflits, le soutien aux Nations Unies, le renforcement de la démocratie et l'autonomisation des femmes.

Les ministres du G7 devraient adopter un communiqué reprenant le résultat de ces discussions. La Haute Représentante prendra également part à plusieurs réunions bilatérales en marge du G7. La couverture médiatique sera assurée par Europe by Satellite.