European External Action Service : Remarques de la Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini lors du point presse conjoint avec M. Khemaies Jhinaoui, Ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne

Bruxelles, 5 février 2018

Seule la version écrite fait foi!

Premièrement, je voudrais remercier Monsieur le Ministre [des affaires étrangères de la République tunisienne, M.Khemaies Jhinaoui], mon ami, pour sa présence à Bruxelles aujourd'hui. Avec le Commissaire [pour la politique d'élargissement et les négociations d'élargissement] Johannes Hahn, nous nous rencontrons régulièrement, à l'image du lien très fort qui existe entre la Tunisie et l'Union européenne, de l'amitié spéciale que nous considérons,du côté européen et tunisien,comme fondamentale.

Nous avons pu établir au cours des dernières années et surtout, suite au lancement de notre partenariat privilégié en 2012, une relation stratégique qui concerne un grand nombre de domaines.

Nous avons souhaité nous voir aujourd'hui car nous considérons que 2018 ne doit pas être, ne peut pas être,une année comme les autres dans nos relations bilatérales.

La stabilité de la Tunisie et la pleine réalisation de sa transition démocratique sont des intérêts prioritaires pour l'Union européenne et je veux confirmer au Ministre et à la Tunisie que nous serons toujours aux côtés de la Tunisie. C'est pour nous non seulement un signe d'amitié mais aussidans l'intérêt de l'Union européenne et de tous les Européens d'investir dans la Tunisie, dans les Tunisiens et de faire en sorte que la transition démocratique du pays connaisse le succès qu'elle mérite.

Nous voulons agir ensemble - Tunisie et Union européenne - pour apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple tunisien, et notamment des jeunes.

Nous avons travaillé sur ce dossier non seulement avec M. le Ministre et le gouvernement mais aussi avec le Président [de la République tunisienne, Mr Beji Caid Essebsi] - je me souviens très bien de la dernière visite du Président tunisien et dudiscours qu'il a tenu au Parlement européen, notamment à propos de la coopération que nous avons établiepour la jeunesse.

Nous avons ainsi décidé d'avancer sur un grand nombre de sujets d'intérêt commun capables d'avoir un impact direct sur nos concitoyens.

Je pense tout d'abord à la mise en œuvre du Partenariat pour la jeunesse UE-Tunisie, avec l'augmentation du nombre de bourses d'échange 'Erasmus+' et nos projets pour améliorer la formation professionnelle. Nous allons également poursuivre les négociations des accords sur les questions migratoires et de mobilité.

Nous sommes aussi prêts à ouvrir une réflexion sur des initiatives concrètes et immédiates comme le soutien à l'innovation et à la création de start-ups.

Les progrès dans le processus de transition économique seront un autre enjeu majeur pour 2018. Dans le contexte actuel, nous souhaitons devenir le premier partenaire de la Tunisie dans la transition économique et mettre en œuvre un véritable 'partenariat pour la croissance' entre l'Union européenne et la Tunisie. Cela inclut la mise en œuvre d'initiatives capables d'aider la Tunisie à relever le défi de l'ouverture et de la transformation de son économie. Je pense par exemple à l'Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) et les mesures qui vont avec, à l'accord 'Ciel ouvert', mais également aux nombreuses actions de soutien à l'emploi des jeunes.

Nous avons également discuté - je remercie M.le Ministre pour cela - des perspectives ambitieuses à donner à notre partenariat pour le moyen et le long terme.

Nous préparons à cet égard le prochain Conseil d'Association - notre dialogue politique annuel - qui aura lieu comme prévu en mai et sera l'occasion de définir les priorités de notre partenariat privilégié pour la période 2018-2020 et surtout de travailler sur des projets concrets pour soutenir la Tunisie et les Tunisiens, et les jeunes Tunisiens particulièrement. De notre côté, il y a la pleine volonté de travailler à cela.

Un point auquel je tiens beaucoup - et que je sais que Monsieur le Ministre partage ceci- est la communication et la visibilité de notre action conjointe. Nous avons discuté du besoin de mieux partager avec les citoyens européens et tunisiens les résultats de tout ce que nous faisons ensemble. Parfois, nous faisons plus que ce qui est visible et nous pensons qu'il est stratégiquement important d'investir dans la visibilité de ce travail.

La Tunisie est également un acteur majeur dans la région, et nous allons continuer à discuter pendant notre déjeuner de travail de la situation régionale, y compris bien sûr de la situation en Libye, sur laquelle nous avons plusieurs fois échangé et travaillé ensemble.

Notre rencontre aujourd'hui nous a permis de confirmer la valeur, l'importance et la solidité de notre partenariat privilégié.

M.le Ministre, je voudrais vous remercier aujourd'hui pour cela, pas seulement pour votre visite, pas seulement pour votre accueil lors de mes nombreuses visites à Tunis récemment, mais surtout pour ce travail de consolidation du partenariat spécial, de l'amitié spéciale qu'il y a entre l'Union européenne et la Tunisie.