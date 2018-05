European External Action Service : Semaine de l'Europe à Mauric- 7 au 10 mai 2018

2018 ayant été déclarée Année européenne du patrimoine culturel, la Délégation de l'Union européenne a tenu à organiser plusieurs de ces activités dans un haut lieu culturel de l'ile Maurice, le Plaza à Rose Hill.

Les activités qui vont marquer la Semaine de l'Europe concernent notamment 3 'projets phares', qui représentent des domaines d'intérêt mutuel, dans lesquels l'UE et Maurice travaillent depuis plusieurs années, à savoir:

Droits humains, avec un accent particulier sur les droits des femmes et des filles Commerce et investissements (notamment l'Accord de Partenariat Economique) Lutte contre le changement climatique, et transition écologique.

Objectifs de la Semaine de l'Europe 2018:

Célébrer les liens historiques entre l'Union européenne et la République de Maurice.

Mettre en lumière la richesse et la diversité du partenariat de l'UE avec la République de Maurice dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Sensibiliser le public, en particulier les jeunes, sur l'importance économique et sociale de leur patrimoine culturel.

Programme d'activités :

La presse sera invitée à couvrir l'ensemble des 6 évènements prévus pendant cette semaine, dont trois auront lieu au Plaza. Des communiqués de presse seront émis à la suite de ces évènements.

Lundi 7 mai 2018 à 10 h:

Dialogue avec la Ministre de l'Egalite de Genre, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille, sur le thème du genre - Municipalité de Port Louis

Lancement du dialogue avec la Ministre conformément aux engagements pris lors du dernier Dialogue Politique UE-Maurice pour promouvoir le droit des femmes et des filles.

Intervenants:

L'Honorable Roubina Jadoo Jaunbocus, Ministre de l'Egalite de Genre, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice

Mercredi 9 mai 2018 de 18 h 30 à 20 h 30:

Inauguration de l'Exposition 'Maurice-Union européenne: une histoire partagée, un avenir commun' - Salles d'exposition, Plaza, Rose Hill

L'exposition sera inaugurée le 9 mai à 18 h 45 en marge de la réception donnée par l'Ambassadeur de l'Union européenne pour célébrer la Journée de l'Europe. Elle présente i) le partenariat UE-Maurice dans les domaines de l'économie, du développement social de la protection de l'environnement, ii) des photographies des bénéficiaires de plusieurs projets financés par l'Union européenne dans des domaines tels que la lutte contre la pauvreté, la formation des jeunes, l'entrepreneuriat et l'innovation, la protection de l'environnement et la transition écologique, et iii) des créations sur le thème du drapeau européen de l'artiste Jean-Bernard Grondin qui vient de l'île de la Réunion, région européenne la plus proche de Maurice.

Seront présents:

Son Excellence Paramasivum Pillay Vyapoory, Président de la République de Maurice par intérim

L'Honorable Pravind Jugnauth, Premier ministre, Ministre des Affaires intérieures, des Communications externes et de l'Unité nationale, Ministre des Finances et du Développement économique

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice.

Partenaires: Municipalité de Beau Bassin Rose Hill, Institut Français de Maurice, Région Réunion.

Artistes: Patrick Laverdant, photographe mauricien et Jean-Bernard Grondin, artiste de la Réunion.

L'exposition est en libre accès à tous les membres du public du jeudi 10 mai au jeudi 17 mai de 9 h à 16 h (sauf le samedi 12 mai: 9 h à midi).

Mercredi 9 mai 2018 de 18 h 30 à 20 h 30:

Spectacle de lumières sur la façade du Théâtre - Plaza, Rose Hill

Partenaire: Municipalité de Beau Bassin Rose Hill.

Jeudi 10 mai 2018:

Evénement organisé conjointement avec le Economic Development Board pour le lancement de 'Electronic platform for licences and business permits' - InterContinental Hotel, Balaclava

La création de cette plateforme intervient dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre de l'Accord de Partenariat Economique.

L'objectif du projet (7 millions d'euros) mis en œuvre par le Economic Development Board sur une période de quatre ans, est d'améliorer le climat des affaires et des investissements à Maurice, conformément à la priorité du gouvernement.

Dans le cadre de ce programme, Maurice sera en mesure de traiter les demandes de permis au moyen d'une plateforme électronique qui constituera un point d'entrée unique pour les permis d'exploitation et les licences.

Seront présents:

Monsieur Charles Cartier, Président du Economic Development Board

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice.

Jeudi 10 mai 2018 à 14 h:

Conférence de presse conjointe avec le Ministre de la Sécurité Sociale, de la Solidarité Nationale, de l'Environnement, et du Développement Durable pour le lancement du projet de la Mauritius Tourism Authority sur le thème du Tourisme Durable

Lancement du projet de la Mauritius Tourism Authority intitulé 'Improving Sustainable Tourism in Mauritius through Greening the Value Chain of Tour Operators'.

L'Union européenne a accordé une subvention de 44,5 millions de roupies à la Mauritius Tourism Authority pour la mise en œuvre d'un projet de 4 ans. Il cible les tour-opérateurs mais également leurs fournisseurs (hôtels, exploitants d'embarcations de plaisance, guides touristiques, artisans, etc.).

Ce projet est soutenu à travers la seconde phase de l'initiative européenne 'Switch Africa Green' qui soutient la transition écologique des pays d'Afrique. Maurice est l'un des sept pays bénéficiaires de ce programme.

Intervenants:

L'Honorable Etienne Sinatambou, Ministre de la Sécurité Sociale, de la Solidarité Nationale, de l'Environnement, et du Développement Durable

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice

Jeudi 10 mai 2018 de 16 h 30 à 18 h 30:

Table ronde de haut niveau 'Promouvoir des modèles d'investissement et d'affaires innovants pour accroître l'efficacité du patrimoine culturel en tant que facteur de développement social et économique' - Salle des fêtes, Plaza, Rose Hill

Intervenants:

L'Honorable M. Prithvirajsing Roopun, Ministre des Arts et de la Culture de la République de Maurice

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice

Monsieur Charles Cartier, Président du Economic Development Board

Monsieur René Leclézio, Managing Director, Promotion and Development Ltd et représentant de Business Mauritius

Partenaires: Municipalité de Beau Bassin Rose Hill, Institut Français de Maurice.