European External Action Service : Tourisme durable- Favoriser la transition de la République de Maurice vers une économie verte

Le Ministre du Tourisme, le Ministre de la Sécurité Sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du développement durable et l'Ambassadeur de l'Union européenne ont annoncé ce nouvel appui de l'Union européenne au titre de la deuxième phase du programme Switch Africa Green lors d'une conférence de presse conjointe. La subvention octroyée par l'Union européenne à la Mauritius Tourism Authority a pour objectif l'écologisation du tourisme à travers le renforcement des capacités des différentes catégories de professionnels du secteur.

Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice et de la République des Seychelles, a déclaré:

- 'La République de Maurice a le potentiel de devenir un modèle en matière de développement durable. Avec l'initiative Switch Africa Green, l'Union européenne soutient ce développement et offre à l'Autorité du tourisme mauricienne une opportunité importante de contribuer à l'objectif de destination verte.'

Le projet inititulé 'Improving Sustainable Tourism in Mauritius through Greening the Value Chain of Tour Operators' est une initiative portée par la Mauritius Tourism Authority et le Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production, une organisation internationale à but non lucratif.

Il sera mis en œuvre sur une période de 4 ans. Il a 4 objectifs principaux:

promouvoir l'innovation dans le secteur pour traduire les besoins des clients en produits touristiques durables par les opérateurs et leurs fournisseurs (hôtels, exploitants d'embarcations de plaisance, guides touristiques, artisans);

améliorer la durabilité de la chaîne de valeur touristique en introduisant les pratiques de consommation et de production durables auprès des tour-opérateurs et de leurs fournisseurs;

sensibiliser le public et créer un marché pour les produits touristiques durables;

créer un environnement favorable pour la politique de promotion de pratiques de consommation et de production durables, pour la finance verte pour les micro-petites et moyennes entreprises et la participation des populations locales à l'intensification de l'innovation touristique durable.

Les actions principales qui seront mises en œuvre par la Mauritius Tourism Authority et le Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production incluent le renforcement de capacités pour les professionnels du tourisme (formation, séminaires et coaching) sur des thèmes tels que l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, et la promotion de l'utilisation de produits locaux.

La 1e phase du programme Switch Africa Green à Maurice et à Rodrigues:

L'UE a lancé en 2014 le programme SWITCH Africa Green (SAG), une initiative pilote visant à favoriser la transition vers une économie verte dans six pays d'Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya et Maurice. Le programme est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). A Maurice, c'est le ministère de l'Environnement qui est l'agence d'exécution du programme. Au titre de la composante 'Green Business Development', l'UE a déjà octroyé six subventions (non remboursables) pour un total de 1,3 million d'euros à des organisations à Maurice et à Rodrigues:

Maurice:

Promouvoir l'agriculture locale durable grâce au commerce de détail vert et à l'hôtellerie verte, University of Mauritius

Programme National d'Efficacité Energétique - PNEE, Joint Economic Council (maintenant Business Mauritius )

(maintenant ) Transition vers une industrie touristique mauricienne verte, Association des Hôtels de Charme.

Rodrigues:

Augmenter le renforcement des capacités de la communauté de Rodrigues des pêcheurs grâce à la formation à la culture bio des citrons et à la production de pâte de piment, Commission of Fisheries

Modèle de pratiques durables de production et de consommation et Développement de l'Eco-Entrepreneuriat, Centre de Formation Agricole Frére Rémi

Développer la capacité des habitants de l'île à créer des entreprises vertes grâce à la formation des acteurs clés et au développement d'un guide pour les éco-entrepreneurs, Commission of Environment.