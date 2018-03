BORDEAUX, France, le 22 Mars 2018 /PRNewswire/ --

Europlasma annonce une augmentation de capital de sa filiale CHO Power, la valorisant 101 M€, accompagnée d'une réorganisation de CHO Morcenx

A la suite de la Final Acceptance de CHO Morcenx obtenue en juin 2017, Europlasma et le fonds GRAF (Gottex Real Asset Fund), propriétaire de 65% de CHO Morcenx, sont parvenus à un accord permettant d'aligner leurs intérêts afin de consolider la stratégie de croissance ambitieuse de sa division Energies Renouvelables portée par CHO Power.

Aux termes de cet accord, le fonds GRAF procède à une réduction significative de la dette de CHO Morcenx et l'apport de ses titres CHO Morcenx lui procure une participation minoritaire dans CHO Power (voir détails ci-dessous).

Les effets principaux et immédiats de cette transaction sont :

Pour CHO Morcenx : un contexte économique rendu favorable par la réduction de la dette et l'apport de capitaux

Le montant de la dette détenue par GRAF dans CHO Morcenx est ramené de 40,2 M€ à 20 M€, et son taux d'intérêt réduit de 12% à 6%. Cette dette sera remboursée par les cash flows de CHO Morcenx.

Le compte séquestre (6,8 M€), destiné à financer le Plan d'Optimisation de CHO Morcenx et qui avait fait l'objet d'avances ces derniers mois, est restitué définitivement et en totalité à CHO Power.

Pour CHO Power : une consolidation des actifs et un alignement d'intérêts ouvrant la voie à la croissance

Le fonds GRAF incorpore 20,2 M€ au capital de CHO Morcenx et apporte la totalité de ses titres à CHO Power qui devient ainsi propriétaire à 100% de CHO Morcenx (contre 35% auparavant).

Cette augmentation de capital de CHO Power, par apport de titres CHO Morcenx, permet à GRAF de devenir actionnaire de CHO Power à hauteur de 19,99%, s'associant ainsi à sa croissance. Le solde du capital, soit 80,01%, reste détenu par Europlasma.

Pour Europlasma : une valorisation de sa filiale CHO Power à 101 M€

Les discussions concernant l'augmentation de capital de CHO Power et la prise de participation de GRAF ont été initiées et menées sur la base d'une étude de valorisation réalisée en 2017 par un cabinet indépendant reconnu.

Reconnaissant notamment la propriété intellectuelle, les actifs industriels et le portefeuille de projets de CHO Power, cette valorisation s'est appuyée sur la méthode des flux de trésorerie prévisionnelle actualisés pour les différentes entités de la division Energies Renouvelables.

La valeur retenue dans le cadre de cette opération a récemment fait l'objet d'une nouvelle étude et a été validée par le commissaire aux apports, le cabinet DB3C.

Cette transaction traduit la confiance du fonds GRAF dans la technologie développée et permet, outre la garantie de conditions d'exploitation favorables à CHO Morcenx, une cristallisation de la valeur intrinsèque des actifs de CHO Power.

En outre, l'opération s'inscrit pleinement dans la stratégie commerciale de CHO Power, leader mondial dans le développement de centrales d'énergie renouvelable par gazéification plasma de déchets et biomasse, qui consiste à commercialiser son procédé en déployant des sociétés de projet dont elle a vocation à détenir majoritairement le capital. Cette stratégie permet à CHO Power de capturer trois sources de valeur pour chaque projet : la construction, l'exploitation et la propriété de l'usine.

A l'issue de la signature de la documentation juridique, au plus tard le 29/03/2018, la structure simplifiée du Groupe s'établira de la manière suivante :

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657781/Europlasma_Structure_Group_FR.jpg )



Jean-Eric Petit, Directeur Général, déclare « L'intégration capitalistique de CHO Morcenx dans CHO Power, au-delà du témoignage de confiance dans notre procédé innovant, cristallise la valeur créée ces dernières années. L'alignement d'intérêts avec le fonds GRAF permet de consolider la trajectoire de croissance ambitieuse de CHO Power, déjà confortée par les engagements de la BEI et de l'ADEME. Je suis extrêmement fier de cet aboutissement, et souhaite de nouveau remercier à la fois toutes les équipes du groupe Europlasma qui y ont contribué et tous les actionnaires qui ont continué à nous accorder leur confiance ».

A propos de DB3C

Au travers de ses missions d'audit légal et contractuel, DB3C AUDIT contribue à sécuriser les acteurs économiques sur la pertinence et la fiabilité de l'information financière. Outre ses missions de certification des comptes, DB3C AUDIT intervient également dans le cadre d'opérations juridiques nécessitant l'intervention d'un commissaire aux apports, à la transformation, à la fusion ou encore aux avantages particuliers.

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

Avertissement important

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document du Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com . Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations.

