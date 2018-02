Europlasma : s'engage auprès d'Arcelor Mittal pour réduire l'empreinte carbone de la sidérurgie

BORDEAUX, France, le 26 Février 2018 /PRNewswire/ --

Europlasma annonce sa participation auprès du leader mondial de l'acier Arcelor Mittal au projet « IGAR » (Injection de Gaz Réducteur).

Ce projet a pour objectif de valider à l'échelle pré-industrielle, puis de déployer à l'échelle industrielle, une solution plasma permettant à la production sidérurgique de s'adapter aux enjeux de la transition énergétique en réduisant son empreinte carbone.

Le Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI) participe financièrement à ce projet au titre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Une solution innovante

Cette solution plasma aura un double objectif :

Réduire drastiquement les émissions de CO2 par la réutilisation du carbone des gaz (environ 90 à 180 Kg de CO2 en moins par tonne d'acier produite) ;

par la réutilisation du carbone des gaz (environ 90 à 180 Kg de CO2 en moins par tonne d'acier produite) ; Réduire la consommation d'énergie fossile du haut fourneau par le reformage et la valorisation des gaz de procédé.

Le système proposé consiste à injecter les gaz issus de hauts fourneaux (riches en CO2, et contenant du CH4) dans un réacteur de type Turboplasma permettant, après craquage et reformage des molécules, de générer du gaz de synthèse propre et directement valorisable. Ce syngaz propre (CO + H2) à haute valeur énergétique, similaire à celui produit par CHO Power, peut ensuite être réinjecté dans les hauts fourneaux, diminuant ainsi d'autant la consommation de carburant fossile.

Après une phase d'études et d'essais concluants menés depuis 2015, et à l'issue de la signature définitive de l'accord de Consortium avec l'ensemble des parties prenantes au projet IGAR, la pré-industrialisation du procédé pourra être engagée.

Des enjeux écologiques et économiques importants

Compte tenu de la production sidérurgique européenne, le déploiement de cette solution plasma permettrait d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 10 à 20 millions de tonnes de CO2 par an, comparable au volume des émissions de CO2 généré par le trafic automobile en Ile-de-France.

En cherchant à réduire son empreinte carbone, Arcelor Mittal participe activement à la transition énergétique et pérennise la rentabilité de ses installations, en particulier en Europe.

L'engagement d'Arcelor Mittal témoigne de nouveau de l'intérêt des industriels pour la technologie plasma, et consacre les efforts d'innovation portés par Europlasma sur la réduction de l'empreinte carbone. Europlasma réfléchit à l'extension de cette solution plasma à d'autres industries émettrices de CO2, comme par exemple les centrales à charbon.

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

Avertissement important

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document du Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com . Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations

Contact actionnaires :

Anne BORDERES - Chargée de Communication

Tel: + 33 (0)5 56 49 70 00 - contactbourse@europlasma.com

Contact presse :

Luc PERINET MARQUET - LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

Tel: +33 (0)1 44 50 40 35 - lperinet@lpm-corporate.com

Ceci est un communiqué d'informations réglementaires diffusé par PR Newswire