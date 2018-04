Eurotunnel salue la naissance d’une nouvelle liaison ferroviaire entre le Royaume-Uni et le continent

Regulatory News:

Eurostar sortant du Tunnel sous la Manche - Crédit Getlink

GROUPE EUROTUNNEL SE (Paris:GET):

Le lancement opérationnel de la liaison directe à grande vitesse Londres-Amsterdam passant par le tunnel sous la Manche a eu lieu ce matin.

Eurotunnel salue cet événement historique : le premier Eurostar, reliant Londres à Amsterdam en moins de 4 heures, a traversé la Manche via le Tunnel ce matin, entrant sur le continent à 10h23.

Les équipes d’Eurostar et d’Eurotunnel y ont beaucoup travaillé, tant les obstacles à franchir pour obtenir les accords de toutes les parties concernées dans 4 pays différents est un long cheminement. Les contrôles de frontières sont d’ailleurs encore à améliorer pour offrir aux clients de cette nouvelle route la fluidité qu’ils sont légitimement en droit d’attendre.

Et, à la veille de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, cette nouvelle liaison est un symbole extrêmement fort de confiance en la solidité des échanges transmanche. Le service proposé par Eurostar devrait, à moyen terme, capter un peu plus d’un quart de part de marché à l’aérien soit plus d’un million de passagers.

