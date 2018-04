Eutelsat-Accords avec Thales et Orange pour le très haut débit

(Version complétée)

PARIS, 5 avril (Reuters) - Eutelsat Communications a annoncé jeudi des accords avec Orange et Thales pour développer la couverture en très haut débit fixe par satellite et la connectivité en vol en Europe via un satellite de dernière génération et de très haute capacité qu'il mettra en orbite en 2021.

Le satellite KONNECT VHTS sera construit par Thales Alenia Space, a précisé Eutelsat. L'accord de construction se substitue à un projet avec le groupe américain ViaSat pour couvir l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient avec le satellite ViaSat 3.

L'entrée en service de KONNECT VHTS "permettra de proposer en 2021 une offre d’internet fixe très haut débit pour les habitations les plus isolées de notre territoire", a souligné Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances, citée dans un communiqué.

"L’Etat accompagnera les Français qui ne disposent d’aucune solution de très haut débit filaire via la création en 2019 d’un guichet 'cohésion numérique', doté de 100 millions d’euros et destiné notamment à financer les équipements nécessaires à la réception du très haut débit par satellite."

Le projet s’appuiera sur des engagements pluriannuels fermes de distribution souscrits par Orange et Thales.

L'accord commercial avec Orange vise le très haut débit fixe dans les pays européens dans lesquels l'opérateur télécoms est présent sur le marché grand public.

Le partenariat avec Thales porte notamment sur la distribution de services de connectivité aux gouvernements.

L’investissement que représente KONNECT VHTS est inclus dans l’enveloppe d’investissements de 420 millions d’euros par an que s’est fixée Eutelsat, a indiqué le groupe.

