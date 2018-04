Eutelsat commande KONNECT VHTS, un satellite de nouvelle génération pour apporter le très haut débit partout en Europe

Regulatory News :

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui la commande d’un système satellitaire de dernière génération de très haute capacité baptisé KONNECT VHTS, destiné à accompagner le développement de ses activités dans les secteurs du très haut débit fixe par satellite et de la connectivité en vol en Europe. Le satellite, dont l’entrée en service est prévue en 2021, sera construit par Thales Alenia Space, qui développera à cette occasion une solution satellitaire et de segment sol qui est la plus compétitive à ce jour sur le marché. D’une masse de 6,3 tonnes et doté d’une capacité de 500 Gbps en bande Ka, KONNECT VHTS embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, capable d’allier flexibilité dans l’allocation de capacité, usage optimal du spectre et déploiement progressif du réseau au sol.

Le projet s’appuiera sur des engagements pluriannuels fermes de distribution, souscrits par deux acteurs majeurs en Europe, Orange et Thales, leaders dans leur domaine d’activité. Un accord commercial a été conclu avec Orange d’une part, visant le marché du très haut débit fixe dans les pays européens dans lesquels le Groupe est présent sur le marché grand public. D’autre part, un partenariat a été signé avec Thales, portant notamment sur la distribution de services de connectivité aux gouvernements.

Lors de la signature du contrat, Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Nous nous réjouissons de signer avec des partenaires d’envergure mondiale, Orange et Thales, un accord qui confirme le rôle incontournable du satellite dans l’essor des services très haut débit. Complément indispensable des réseaux de télécommunications terrestres, le très haut débit par satellite représente, pour Eutelsat, un vecteur de croissance crucial à compter de 2020. Au cours de cette prochaine décennie, les satellites VHTS fourniront des capacités permettant de desservir à grande échelle les marchés de la connectivité aérienne ainsi de l'Internet très haut débit, offrant un service comparable à celui de la fibre, tant en termes de prix que de débits. »

Se substituant à un projet conjoint avec ViaSat portant sur le satellite ViaSat 3 en couverture de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient, l’investissement que représente KONNECT VHTS est inclus dans l’enveloppe d’investissements de 420 millions d’euros par an, que s’est fixé Eutelsat.

Stéphane Richard, Président-directeur général d'Orange, a ajouté : « Le satellite fait partie de la palette des technologies disponibles pour construire la société numérique inclusive de demain, notamment pour apporter la connectivité dans des zones rurales où il est parfois complexe d’amener les réseaux très haut débit classiques. Grâce à cet accord, nous allons renforcer nos offres d’accès à l’Internet très haut débit par satellite pour proposer à l’ensemble de nos clients européens un accès de qualité aux usages numériques. »

Patrice Caine, Président-directeur général de Thales, a déclaré : « Avec ce partenariat, Thales accompagne la France et l’Europe dans leur grande ambition de déploiement de la connectivité très haut débit sur leurs territoires. Nous sommes très fiers de fournir à Eutelsat, notre partenaire de longue date, un satellite à la pointe de la technologie mondiale, destiné à la connectivité fixe et mobile, qui accompagnera également nos clients gouvernementaux dans le déploiement de solutions de connectivité en Europe. Ce satellite, adossé à notre plate-forme tout électrique Spacebus NEO, sera équipé d’une charge utile VHTS numérique et flexible qui embarquera les dernières innovations, bénéficiant de l’augmentation significative de nos investissements en R&D et du soutien continu de l’Etat à travers le support du CNES, de l’Agence spatiale européenne et du Programme d’Investissements d’Avenir ».

Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a conclu : « Le partenariat conclu entre ces trois opérateurs est emblématique de l’excellence technologique de la filière satellitaire française. La mise en orbite de ce satellite permettra de proposer en 2021 une offre d’internet fixe très haut débit pour les habitations les plus isolées de notre territoire. L’Etat accompagnera les Français qui ne disposent d’aucune solution de très haut débit filaire via la création en 2019 d’un guichet « cohésion numérique », doté de 100 millions d’euros, et destiné notamment à financer les équipements nécessaires à la réception du très haut débit par satellite. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 44 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

À propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 152 000 salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 273 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, dont 211 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

À propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent demain possible dès aujourd’hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros.

1 VHTS pour Very High Throughput Satellite

