Eutelsat renouvelle son partenariat avec TVN

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et TVN, l’un des principaux groupes audiovisuels polonais, appartenant à Discovery Inc, ont conclu un contrat pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs. Ce contrat renouvelle l’ensemble des capacités utilisées par TVN à la position HOTBIRD, pôle audiovisuel de référence sur ce marché.

En consolidant les ressources de TVN sur HOTBIRD, ce nouvel accord prolonge une collaboration entamée il y a plus de vingt ans avec le lancement en 1997 de la première chaîne du groupe. Ces ressources renouvelées auprès d’Eutelsat permettront d’accompagner l’expansion de la télévision numérique du groupe TVN, au service d’une qualité d’image et d’une expérience client renforcées.

L’offre de TVN sur HOTBIRD se distingue aujourd’hui par un portfolio de 23 chaînes gratuites et payantes, dont onze en HD, comportant notamment TVN, la chaîne la plus regardée en Pologne (auprès des 16-49 ans), TVN24, la principale chaîne d’actualité en Pologne, ainsi que des chaînes consacrées aux loisirs et diffusées également sur la TNT comme TVN7, TTV, TVN Style, TVN Turbo, HGTV, Travel Channel et Food Network.

Piotr Korycki, Directeur général et Président du conseil d’administration de Discovery et de TVN, a déclaré : « Cette collaboration avec Eutelsat consolide une relation nouée à la création du groupe TVN. A travers ce contrat, nous continuons de placer la qualité de diffusion de nos chaînes au cœur de notre stratégie et poursuivons notre volonté de toujours toucher la plus large audience possible. »

Michel Azibert, Directeur général délégué et Directeur commercial et du développement d’Eutelsat, a ajouté : « À travers ce renouvellement de capacités, nous renforçons notre partenariat avec un groupe de médias de référence en Europe centrale. Ce contrat conforte la très forte empreinte du pôle HOTBIRD en Pologne, et plus largement en Europe, d’où sont acheminées plus de 200 chaînes en langue polonaise. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 44 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

