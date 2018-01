Événements importants des semaines 01 et 02 du 05.01.2018 au 13.01.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 01 et 02, du 05.01.2017 au 13.01.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

05.01.2018 07:00 Jungfraubahn: nombre de passagers en 2017 09:00 BNS: réserves de devises à fin décembre 08.01.2018 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI décembre et 2017 09.01.2018 06:00 Sika: chiffre d'affaires 2017 07:45 BNS: résultats 2017 (provisoires) 07:45 Seco: statistiques du chômage décembre 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:15 Credit Suisse: retail outlook 2018, Zurich 09:30 Seco: CP sur les statistiques du chômage, Berne 10:00 Burckhardt: journée des investisseurs (dès...), Winterthour - Médias suisses: journée des Trois Rois, Zurich 10.01.2018 08:30 Swiss Life: CP "trois ans après le choc du franc", Zurich 10:30 Raiffeisen: CP prévisions économiques trois ans après le choc du franc, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 11.01.2018 06:00 Bossard: chiffre d'affaires 2017 07:00 Partners Group: masse sous gestion AuM 2017 (CC 09:00) 07:00 Richemont: rapport intermédiaire T3 09:30 EY: CP baromètre bancaire, 10 ans après la crise financière, Zurich 10:30 Credit Suisse: CP banque d'investissements, tendances et perspectives 2018, Zurich - Leonteq: (R)evolution day, Zurich - Schaffner: as. g., Soleure 12.01.2018 07:00 Hypo Lenzburg: résultats 2017 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre ras: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp