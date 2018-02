Événements importants des semaines 07 et 08 du 16.02.2018 au 24.02.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 07 et 08, du 16.02.2017 au 24.02.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

16.02.2018 06:30 Schindler: résultats 2017 07:00 BB Biotech: résultats 2017 08:30 AEW Energie: CPB 2017, Aarau 09:30 Schindler: CPB 2017, Zurich 10:00 AEK Bank: CPB 2017, Thoune 19.02.2018 - ras 20.02.2018 06:30 CPH: résultats 2017 06:30 Walter Meier: résultats 2017 07:00 BC de Thurgovie: résultats 2017 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères janvier 10:30 CP commerce suisse en ligne 2017, Zurich 10:30 BC de Thurgovie: CPB 2017, Weinfelden 10:30 Walter Meier: CPB 2017, Zurich 11:00 CPH: CPB 2017, Perlen 18:00 Castle Private Equity: résultats 2017 21.02.2018 07:00 Bank Linth: résultats 2017 08:00 Glencore: résultats 2017 (webcast 09:00) 11:00 Bank Linth: CPB 2017, Rapperswil 22.02.2018 07:00 Cembra Money Bank: résultats 2017 09:00 BC de Fribourg: CPB 2017, Fribourg 09:00 Suisse Tourisme: CP 2018, Zurich 09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au 4e trimestre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement décembre et 2017 10:30 Cembra: CPB 2017, Zurich 23.02.2018 06:00 Sika: résultats 2017 07:00 Also: résultats 2017 07:00 Swiss Re: résultats T4/2017 (CC 14:00) 10:00 Also: CPB 2017, Emmen 10:00 Sika: CPB 2017, Zurich 10:30 Swiss Re: CPB 2017, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre ras: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp