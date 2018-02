Événements importants des semaines 08 et 09 du 22.02.2018 au 03.03.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 08 et 09, du 22.02.2017 au 03.03.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

22.02.2018 07:00 Cembra Money Bank: résultats 2017 09:00 BC de Fribourg: CPB 2017, Fribourg 09:00 Suisse Tourisme: CP 2018, Zurich 09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au 4e trimestre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement décembre et 2017 10:30 Cembra: CPB 2017, Zurich 23.02.2018 06:00 Sika: résultats 2017 07:00 Also: résultats 2017 07:00 Swiss Re: résultats T4/2017 (CC 14:00) 10:00 Sika: CPB 2017, Zurich 10:30 Swiss Re: CPB 2017, Zurich 11:00 Also: CPB 2017, Emmen 26.02.2018 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T4 27.02.2018 06:00 Allreal: résultats 2017 06:15 Bobst: résultats 2017 06:45 Arbonia: résultats 2017 07:00 BC de Genève: résultats 2017 07:00 Bellevue: résultats 2017 07:00 PSP Swiss Property: résultats 2017 (CC 15:00) 07:00 Swiss Life: résultats 2017 07:15 Basilea: résultats 2017 (CC 16:00) 08:15 Credit Suisse: présentation de l'étude sur le marché immobilier 2018, Zurich 09:00 Allreal: CPB 2017, Zurich 09:30 Arbonia: CPB 2017, Zurich 09:30 Bellevue: CPB 2017, Zurich 10:00 Visilab SA: CPB 2017, Zurich 10:15 Bobst: CPB 2017, Mex 10:30 BC de Genève: CPB 2017, Genève 11:00 PSP Swiss Property: CPB 2017, Zurich 11:00 Swiss Life: CPB 2017, Zurich 28.02.2018 06:00 APG SGA: résultats 2017 06:00 Sulzer: résultats 2017 06:45 Kühne+Nagel: résultats 2017 07:00 Cassiopea: résultats 2017 (CC 15:00) 07:00 EFG International: résultats 2017 07:00 Georg Fischer: résultats 2017 07:00 Intershop: résultats 2017 07:00 Valora: résultats 2017 07:00 Zehnder: résultats 2017 08:30 Sulzer: CPB 2027, Zurich 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 Valora: CPB 2017, Zurich 09:00 Zehnder: CPB 2017, Zurich 09:30 EFG International: CPB 2017, Zurich 10:00 CS-CFA: indice février 10:00 APG SGA: CPB 2017, Zurich 10:00 Intershop: CPB 2017, Zurich 10:00 Kühne+Nagel: CPB 2017, Zurich 11:00 Georg Fischer: CPB 2017, Zurich 13:15 IFZ Zug: conférence FinTech (dès...), Zoug 01.03.2018 06:00 Kardex: résultats 2017 (CC 14:00) 06:00 Orior: résultats 2017 06:30 Ascom: résultats 2017 06:45 Sunrise: résultats 2017 07:00 Adecco: résultats T4 (CC 11:00) 07:00 BC de Bâle: résultats 2017 07:00 GAM: résultats 2017 07:00 Implenia: résultats 2017 07:00 Newron: résultats 2017 07:00 SPS: résultats 2017 07:00 VZ Holding: résultats 2017 07:45 Seco: PIB au T4 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 09:00 GAM: CPB 2017, Zurich 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier 09:15 Newron: CPB 2017, Zurich 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat février 09:30 Ascom: CPB 2017, Zurich 09:30 Coopérative banques régionales Clientis zurichoises: CPB 2017, Zurich 10:00 SPS: CPB 2017, Zurich 10:00 Swissmem: CP annuelle, Zurich 10:30 Implenia: CPB 2017, Zurich 11:15 Sunrise: CPB 2017, Zurich 02.03.2018 06:00 Raiffeisen: résultats 2017 07:00 Flughafen Zurich: résultats 2017 07:00 LafargeHolcim: résultats 2017 07:00 Mobilezone: résultats 2017 07:00 Swissquote: résultats 2017 09:00 LafargeHolcim: CPB 2017 10:00 Flughafen Zurich: CPB 2017, Zurich 10:00 Raiffeisen: CPB 2017, Zurich 10:30 Swissquote: CPB 2017 16:00 Novartis: as. g., Bâle

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp