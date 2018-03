Événements importants des semaines 13 et 14 du 26.03.2018 au 07.04.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 13 et 14, du 26.03.2017 au 07.04.2018. Explications des abréviations en fin de texte:

26.03.2018 07:00 Alpiq: résultats 2017 07:00 Cham Group: résultats 2017 (CC 09:00) 07:00 Cosmo: résultats 2017 09:00 BNS: balance des paiements et fortune à l'étranger au T4 09:15 Alpiq: CPB 2017, Olten 10:00 Cosmo: CPB 2017, Zurich 11:15 DFF: CP rapport de pays du FMI, Berne 27.03.2018 06:45 Warteck Invest: résultats 2017 07:00 Bâloise: résultats 2017 (CC 11:30) 07:00 SHL: résultats 2017 (CC 10:00) 09:00 Gategroup: 1er jour de cotation sur SIX (prévu) 09:15 Bâloise: CPB 2017, Bâle 09:30 FINMA: CP annuelle, berne 09:30 Warteck Invest: CPB 2017, Zurich 11:00 Migros: CPB 2017, Zurich 10:15 Implenia: as. g., Zurich 14:30 Also: as. g., Lucerne 16:00 SPS: as. g., Olten 16:00 Walter Meier: as. g., Zurich 17:00 Mobimo: as. g., Lucerne - Bank Linth: as. g., Rapperswil-Jona - Newron: as. g., Milan 28.03.2018 07:00 Plazza: résultats 2017 07:00 Vaudoise: résultats 2017 09:30 Vaudoise: CPB résultats 2017, Zurich (14:00 à Lausanne) 10:00 CS-CFA indice mars 10:00 KOF: prévisions conjoncturelles de printemps (y. c. CP) 09:30 Leonteq: as. g., Zurich 16:00 Coltene: as. g., Altstätten/SG 16:00 Intershop: as. g., Zurich 16:30 Autoneum: as. g., Winterthour 17:00 Bobst: as. g., Mex - 2e CryptoSummit, Zurich 29.03.2018 06:30 Perfect Holding: résultats 2017 07:00 Aevis: résultats 2017 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 19:00 Spice Private: résultats 2017 10:00 ABB: as. g., Zurich 30.03.2018 - Vendredi Saint, pas de service AWP 02.04.2018 - Lundi de Pâques, service AWP limité 03.04.2018 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail février 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat mars 04.04.2018 07:00 Jungfraubahn: résultats 2017 10:00 KPMG: Swiss Tax Report 2018 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2017 - Swiss Re: journée des investisseurs 09:00 Straumann: as. g., Bâle 10:00 Sulzer: as. g., Winterthour 13:30 Swisscom: as. g., Fribourg 14:15 Zurich Insurance: as. g. 16:30 Geberit: as. g., Rapperswil-Jona 05.04.2018 06:30 Orascom DH: résultats 2017 07:00 Hochdorf: résultats 2017 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI mars 10:00 Hochdorf: CPB 2017, Zurich 11:00 Homegate: CP "Online Home Market Analysis (OHMA)", Zurich 18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler/Dewet Moser: marché monétaire, Zurich 10:30 Mobilezone: as. g., Regensdorf 15:00 PSP Swiss Property: as. g., Zurich 16:30 Rieter: as. g., Winterthour - Cassiopea: as. g. 06.04.2018 06:00 Ems-Chemie: résultats T1 07:00 Leclanché: résultats 2017 09:00 OFS: statistiques d'hébergement février 09:00 BNS: réserves de devises à fin mars 15:00 Forbo: as. g. - Bank Cler: as. g., Bâle 08:30 BNS: congrès Repo (dès...), Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp