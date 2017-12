Exclusif-La Corée du Nord ravitaillée en mer par des pétroliers russes

(Avec réaction du ministère russe des AE)

Des navires russes ont fourni des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions adoptées par les Nations unies, en transférant en mer leur cargaison à des navires nord-coréens, a-t-on appris auprès de deux sources européennes.

Ces transferts se sont produits à au moins trois reprises aux mois d'octobre et de novembre.

"Des bateaux russes ont effectué les transferts de produits pétrochimiques de navire à navire en violation des sanctions", a dit la première des deux sources qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat.

Une seconde source, également haut placée dans les services de sécurité européens, a confirmé ces transferts tout en précisant qu'il n'existait aucune preuve de l'implication du gouvernement russe.

"Rien ne prouve que le gouvernement russe appuie ces transferts, mais ces vaisseaux russes sont une bouée de secours pour les Nord-Coréens", a dit cette source.

L'une et l'autre de ces sources appuient leurs propos sur des informations issues du renseignement militaire et sur des images satellites qui montrent des bateaux russes opérant au large des côtes de l'extrême-orient russe.

Contactés par Reuters, les services des douanes russes ont refusé de s'exprimer.

Cité samedi par l'agence de presse RIA Novosti, le ministère russe des Affaires étrangères a assuré que la Russie respectait les sanctions internationales contre Pyongyang.

L'entreprise propriétaire d'un des pétroliers basé près de Vladivostok, le "Vityaz", et qui aurait été utilisé pour cette contrebande a réfuté ces informations.

Leur divulgation intervient alors que les Etats-Unis ont accusé cette semaine la Chine de continuer de fournir du pétrole russe, ce dont Pékin se défend.

Le département d'Etat américain a réagi aux informations de Reuters en invitant la Russie et les autres pays membres de l'Onu à "appliquer strictement" les sanctions prises contre la Corée du Nord.

Dans un communiqué, il préconise en outre une étroite coopération "pour faire cesser les activités prohibées par l'Onu, y compris les transferts de produits pétroliers de navire à navire".

La fourniture de produits pétroliers est vitale pour le régime de Pyongyang, tant pour faire tourner son économie que pour poursuivre le développement des ses programmes de missiles balistiques et d'engins nucléaires qui suscitent la préoccupation des Etats-Unis et de leurs alliés en Asie. (Guy Faulconbridge et Jonathan Saul à Londres, Polina Nikolskqya à Moscou, Nicolas Delame et Gilles Trequesser pour le service français)