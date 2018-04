Expensya recrute en 2018

La startup Expensya ouvre 30 postes pour soutenir son développement et offrir toujours plus de qualité de service à ses clients. Cette annonce s'inscrit plus globalement dans le cadre de l'évolution de la gamme de produits de l'éditeur qui propose une offre de nouvelle génération aux petites entreprises, grands comptes et cabinets d'expertise comptable.

Fondée en 2015, Expensya est à l'origine d'une solution intelligente de gestion de notes de frais. La société réunit à ce jour plus d'une quarantaine de collaborateurs, répartis dans ses bureaux à Paris, Berlin et Tunis. La solution est aujourd'hui présente et utilisée dans 30 pays en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, en Tunisie, à Singapour, au Maroc, au Japon, en Chine et à Hong Kong.

Fort de ces éléments, l'éditeur a connu un développement soutenu en 2017 qui lui a permis de signer plus de 1000 nouveaux clients, de mettre en place des partenariats et de franchir ainsi, un cap stratégique.

C'est dans ce contexte qu'Expensya va fortement investir en 2018 pour renforcer ses équipes et s'entourer de nouveaux talents qui lui permettront d'une part de mener à bien les nouveaux projets des clients, mais également de faire évoluer la gamme de solutions et donc de conserver son avantage concurrentiel.

En intégrant Expensya, les collaborateurs pourront participer activement au développement d'un projet d'entreprise passionnant et d'ores et déjà validé par le marché. Rejoindre Expensya est aussi l'assurance de travailler dans une startup agile qui positionne la qualité, la bienveillance et l'expertise comme des valeurs incontournables.

Karim Jouini, Président d'Expensya « Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir près de trente postes cette année et de connaître une croissance significative qui vient récompenser les efforts de nos collaborateurs qui innovent en continu pour révolutionner le marché de la gestion digitale des notes de frais. Nous permettons à nos collaborateurs de vivre une expérience unique et d'accompagner nos clients dans la modernisation de leurs processus en s'appuyant sur des outils attractifs et simples d'utilisation. En nous rejoignant, nos futures recrues pourront donc travailler sur des projets passionnants en France et à l'international. »

Présentation des postes ouverts :

Commercial B2B

Développeur FullStack

Développeur Front-End / Web Designer

Développeur Web

Développeur Mobile

Chargé de Marketing de contenu

Responsable SEM - Traffic Management

Stage en Marketing

Pour postuler, merci d'envoyer vos CV à jobs@expensya.com en précisant dans l'objet du mail le poste souhaité.

