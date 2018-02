Export de blé : « l’objectif s’éloigne », selon FranceAgriMer

FranceAgriMer a révisé le 14 février les exportations de blé tendre à la baisse, tant à l'international (9 Mt contre 9,3 Mt en janvier) que vers l'UE (8,5 Mt contre 8,6 Mt), pointant l'effet devise et une concurrence exacerbée. « L'objectif s'éloigne » pour le blé français vers les pays tiers, a déclaré Rémi Haquin, le président du conseil spécialisé céréales, pour qui « on a laissé passer des affaires ». En cause, une filière « assez peu vendeuse aux prix actuels » : « à moins de 140 €/t, le producteur a du mal à accompagner le marché ». La récente « flambée » de l'euro face au dollar semble être le principal facteur des difficultés à l'export, selon Marc Zribi, chef de l'unité grains et sucre. Même si ces derniers jours, le phénomène s'est un peu atténué, offrant une « petite bouffée d'air » aux blés français en termes de compétitivité. La concurrence internationale reste forte, marquée par la « prédominance de la mer Noire et l'offensive de l'Argentine », a-t-il dit également. Et de souligner la « présence de plus en plus affirmée de l'Argentine en Algérie », un débouché traditionnel de la France.