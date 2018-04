FAA : visite du commandant supérieur des forces armées aux Antilles sur l’île de la Barbade

Accueillis par le consul honoraire de France à Bridgetown, les membres de la délégation ont également rencontré l'ambassadeur de France résidant à Sainte-Lucie, son Excellence monsieur Philippe Ardanaz.

Plusieurs entretiens ont ensuite eu lieu. Tout d'abord, avec le colonel Grannum, chef des forces de défense de la Barbade, avec lequel des sujets de coopération et d'échanges bilatéraux ont été abordés.

Ensuite, toujours en présence de son Excellence monsieur Ardanaz et du consul honoraire, les militaires des FAA se sont rendus sur le site de la base navale des Coast-Guards (garde-côtes) barbadiens afin de se faire présenter les moyens maritimes disponibles ainsi que le centre opérationnel. A cette occasion, le commandant supérieur a été vivement remercié pour le concours apporté par les FAA, et notamment par la base navale de Fort-de-France, lors de l'opération de remorquage et de soutien logistique réalisée le 1er avril au profit du HMBS (Her Majesty Barbadian Ship)Banfield.

De plus, la présentation du Regional Security System (RSS) par son directeur exécutif, captain Errington Shurland, a permis de mieux percevoir l'organisation et les missions de cette organisation régionale qui apporte régulièrement son concours aux FAA, notamment lors des missions de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants en mer. Là encore, des échanges opérationnels mais aussi logistiques ont permis à chaque partie de mieux se connaître afin d'être davantage efficients dans la préparation et la conduite des prochaines missions. Enfin, la visite d'un aéronef type C-26, outil indispensable aux missions de lutte contre le narcotrafic, et la planification des missions, ont été des moments primordiaux de cette dernière rencontre.

Les FAA garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Elles constituent un dispositif interarmées de premier plan sur le théâtre Caraïbe, en coordination avec les forces armées en Guyane. Aux Antilles, les forces armées assurent des missions de souveraineté et de coopération régionale, et conduisent trois missions spécifiques : l'action de l'Etat en mer, sous l'autorité du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer afin de combattre efficacement le narcotrafic en mer et de coordonner la mise en œuvre des plans d'urgence en mer ; le secours aux populations en cas de catastrophes naturelles ou de situations humanitaires graves dans la zone ; la participation à une opération militaire dans un environnement national ou multinational comme à une évacuation de ressortissants.