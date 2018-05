FERRARI : Invest Securities relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities relève son objectif de cours de 115 à 124 euros sur le titre Ferrari, tout en maintenant son opinion Achat, saluant un « fort début d’exercice » et la confirmation des guidances 2018. Si la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 s’avère légèrement en dessous des attentes, en revanche, le constructeur italien se trouve nettement en avance sur les marges, les résultats et le free cash flow, souligne le bureau d’études.Une journée investisseurs aura lieu mi-septembre pour présenter le plan 2022, sachant que l'objectif d'Ebitda est déjà connu : plus de 2 milliards d'euros, un chiffre représentant le double de 2017. In fine, Ferrari reste dans la liste de valeurs favorites d'Invest Securites.