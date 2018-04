FINANCE : Les tweets de la semaine 0 0 20/04/2018 | 17:49 Envoyer par e-mail :

# 7 Inflation record au Venezuela

Ce lundi, l’inflation vénézuélienne a atteint son plus haut point, atteignant 454% sur le seul premier trimestre 2018. Le pays souffre d’une crise économique et politique sévère depuis maintenant deux ans. L’hyperinflation en est l’une des conséquences, à l’heure où commence une nouvelle campagne présidentielle.



La tasa de inflación anual de Venezuela para hoy (4/16/18) es de 15.093%. Un nuevo récord histórico. pic.twitter.com/otbFVn6ySh — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) 16 avril 2018



# 6 La Bourse de Paris surperforme Wall Street



Cette semaine, le CAC 40 a mieux performé que les indices américains, affaiblis par des résultats d’entreprises en demi-teinte et la chute du prix du baril de pétrole.



Bourse : pourquoi l'Europe rattrape Wall Street https://t.co/EHFI6bkRjR pic.twitter.com/0yZ4FrEOjD — Les Echos (@LesEchos) 18 avril 2018



# 5 Apaisement des tensions coréennes



La présidence sud-coréenne a annoncé ce mercredi vouloir lancer les négociations pour enfin déclarer l’armistice sur la péninsule. Officiellement, les deux Corée sont en conflit depuis 1953 puisqu’aucun traité de paix n’avait été signé. Donald Trump a d’ailleurs donné sa « bénédiction » pour clore le conflit une fois pour toute.



75 ans après l'arrêt des combats, la guerre en Corée pourrait prendre finhttps://t.co/oA6PwwOpUv pic.twitter.com/BapvHzz5tH — France Inter (@franceinter) 18 avril 2018



# 4 Lagarde et la guerre commerciale



Ce jeudi, lors du sommet annuel de Bali, la directrice du FMI Christine Lagarde a appelé à ne pas compromettre le commerce, moteur de la croissance. Elle évoque ainsi les tensions palpables entre les Etats-Unis et la Chine, qui d’après elle impactent fortement la confiance et non la croissance.



.@Lagarde "Impact of trade tensions on global growth not very substantial; what is important is the erosion of confidence" #IMFmeetings pic.twitter.com/9fKHRMET81 — IMF (@IMFNews) 19 avril 2018

# 3 Le double jeu de Facebook



Facebook a confirmé ce jeudi que le règlement européen de protection des données ne serait pas appliqué partout dans le monde, privant ainsi 1,5 milliard des utilisateurs de ses avantages.



EXCLUSIVE: Facebook will put 1.5 billion users out of reach of new EU privacy law. Here's how: https://t.co/uWIsA1HbRB via @David_Ingram $FB pic.twitter.com/CS3icf3rFd — Reuters Business (@ReutersBiz) 19 avril 2018



# 2 Smartphones > Télévision



D’après une récente



Report: Smartphone usage set to overtake time spent watching TV in China https://t.co/40F8tsUJKK by @jonrussell pic.twitter.com/q9sANAAXt2 — TechCrunch (@TechCrunch) 19 avril 2018



# 1 Quand Trump s’en mêle



La hausse brutale des cours du baril de pétrole a fait intervenir Donald Trump au saut du lit ce vendredi. Selon lui, le prix du baril est "artificiellement trop élevé", et cela "ne sera pas toléré". Son intervention a tout de suite fait réagir les marchés puisque les cours du pétrole sont maintenant entrés en territoire négatif.



Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 avril 2018





