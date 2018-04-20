Bourse de Paris : FRANCE/DOUMA -IL EST VRAISEMBLABLE QUE L'ATTITUDE DE LA RUSSIE ET DE LA SYRIE VISE À FAIRE DISPARAÎTRE LES PREUVES ET LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS LIÉS À LATTAQUE CHIMIQUE, DECLARE LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JEAN-YVES LE DRIAN
0
0
20/04/2018 | 18:52
FRANCE/DOUMA -IL EST VRAISEMBLABLE QUE L'ATTITUDE DE LA RUSSIE ET DE LA SYRIE VISE À FAIRE DISPARAÎTRE LES PREUVES ET LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS LIÉS À LATTAQUE CHIMIQUE, DECLARE LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JEAN-YVES LE DRIAN