FRESENIUS ne veut plus acheter Akorn

Le groupe allemand Fresenius gagne 0,12% à 65,78 euros. Les investisseurs réagissent favorablement à la décision du laboratoire pharmaceutique d'abandonner son projet de rachat d'Akorn pour 4,75 milliards de dollars après avoir découvert des irrégularités dans les données publiées par le fabricant américain de médicaments génériques. L'allemand a révélé que l'enquête a fait état des "violations matérielles" des exigences de la FDA."Fresenius a proposé de retarder sa décision afin de permettre à Akorn de compléter sa propre enquête et de présenter toutes les informations qu'il souhaitait que Fresenius prenne en compte, mais Akorn a décliné cette offre", indique le communiqué.Un porte-parole de Fresenius cité par Reuters a déclaré qu'Akorn avait enfreint les autres conditions du contrat d'acquisition, y compris son obligation de faire fonctionner l'entreprise normalement après la signature de l'accord, et qu'il n'avait pas donné à Fresenius un accès raisonnable aux informations de la société.Akorn de son côté a rejeté les allégations de Fresenius et a dit vouloir faire valoir ses droits et les obligations du groupe allemand dans le cadre de l'accord de fusion.Fresenius a enfin confirmé son objectif d'une croissance de 5 à 8% des ventes ajustées à taux de change constants pour cette année et un résultat net ajusté en hausse de 6 à 9%.