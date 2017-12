Face à l'Iran, Trump échouera comme Reagan avant lui - Khamenei

Ali Khamenei, le Guide suprême de la révolution iranienne, a jugé mercredi que Donald Trump échouerait face à l'Iran, comme l'a fait avant lui un Ronald Reagan pourtant "plus puissant et plus intelligent".

Les menées du président américain sont vouées à l'échec, a-t-il dit dans une allocution télévisée, aussi parce que l'Iran est aujourd'hui un pays plus fort que dans les années 1980.

Le président Trump a adopté envers l'Iran un ton nettement plus dur que son prédécesseur Barack Obama. En octobre, il a refusé de certifier devant le Congrès que Téhéran respectait les termes de l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015, ouvrant la voie à une possible dénonciation américaine.

"Reagan était plus puissant et plus intelligent que Trump, et c'était un meilleur acteur pour proférer des menaces et il s'en est pris aussi à nous", a déclaré l'ayatollah Khamenei.

"Mais Reagan n'est plus là (...) et pendant ce temps l'Iran a effectué de grands progrès dans tous les domaines", a-t-il ajouté. "Cette tendance va se poursuivre sous l'actuel président américain et tout espoir de leur part de voir la République islamique reculer ou s'affaiblir est futile". (Rédaction de Dubai, Gilles Trequesser pour le service français)