Face à la Russie, Washington relance sa Deuxième Flotte

WASHINGTON, 4 mai (Reuters) - La marine américaine reconstitue sa 2e Flotte, chargée de l'Atlantique Nord, près de sept ans après son démantèlement, le Pentagone estimant que contrer la montée en puissance de la Russie doit être au coeur de sa doctrine militaire.

"Notre stratégie de défense nationale fait apparaître que nous en revenons à une période de grande confrontation, avec un environnement militaire de plus en plus difficile et complexe", a déclaré vendredi le chef des opérations navales américaines, l'amiral John Richardson.

"La 2e Flotte aura une autorité opérationnelle et administrative sur les navires, avions et troupes de débarquement qui lui sont assignées sur la côte est et dans l'Atlantique Nord", a-t-il ajouté.

Selon un responsable de l'US Navy qui a parlé sous le sceau de l'anonymat, certaines décisions, comme le nom du commandant de la 2e Flotte et les forces dont elle disposera, n'ont pas encore été prises, et l'on ignore pour le moment quand la flotte reconstituée sera opérationnelle.

En 2011, la 2e Flotte avait été dissoute pour des questions d'économies et de structures organisationnelles. Depuis lors, la Russie a tenu à montrer sa force et s'est impliquée dans des conflits comme l'Ukraine et la Syrie, et les tensions entre Moscou et Washington n'ont cessé de croître. (Idrees Ali; Eric Faye pour le service français)