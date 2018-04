Fed-Williams et Evans pas inquiets de la courbe des taux

SAN FRANCISCO/CHICAGO, 20 avril (Reuters) - Une hausse progressive des taux de la Réserve fédérale durant les deux prochaines années constitue la "bonne anticipation" au regard de la solide croissance économique des Etats-Unis et dans le monde, des mesures de soutien budgétaire, de la vigueur du marché du travail, de l'amélioration des salaires et de la stabilité de l'inflation, a déclaré vendredi le président de la Fed de San Francisco.

John Williams, qui prendra la tête de la Fed de New York en juin, a également dit ne pas être très inquiet de l'aplatissement de la courbe des taux qui serait pour certains investisseurs le signe d'un ralentissement économique à venir.

La courbe des taux va probablement se redresser à mesure que la Fed réduit son bilan et que le gouvernement fédéral émet davantage d'emprunts pour financer les mesures de relance budgétaire, a déclaré John Williams à Pebble Beach, en Californie.

Son homologue de Chicago, Charles Evans, a lui aussi déclaré vendredi que le faible écart entre les coûts d'emprunt à court et long termes, parfois considéré comme un signe avant-coureur d'un ralentissement économique à venir, ne l'inquiétait pas outre mesure.

"La courbe des taux n'est pas aussi préoccupante que j'aurais pu le penser il y a quelques mois", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une conférence à Chicago. "Le poids de la dette des Etats-Unis augmente. Cela doit être financé", et il est probable que cela fera grimper les taux longs et se redresser la courbe des taux, a-t-il dit.

Abandonner la politique monétaire accommodante est une "réponse naturelle" aux mesures de soutien budgétaire et au dynamisme de l'économie internationale, a-t-il dit, même si la courbe des rendements sera peut-être plus plate à l'avenir qu'elle ne l'a été historiquement. (Ann Saphir à San Francisco et Tom Polansek à Chicago Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)