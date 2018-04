Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Federal Finance estime dans sa newsletter mensuelle sur l'allocation d'actifs que "les marchés actions européens gardent un potentiel de hausse sur l’année dans un environnement toutefois plus volatil." Le gestionnaire d'actifs souligne deux facteurs qui devraient alimenter un rebond des actifs risqués de la région après la récente correction. D'abord, la perspective de renforcement de la construction européenne (Macron, Merkel) devrait renforcer l’attrait de la zone euro, à condition toutefois qu’une crise politique soit évitée en Italie, note Federal Finance.Ensuite, "les craintes protectionnistes et la défiance pour certaines valeurs technologiques pourraient perdre en intensité et permettre aux marchés actions de retrouver plus de sérénité", précise le gestionnaire d'actifs. Federal Finance souligne que les négociations ouvertes par les Etats-Unis avec l'Europe et la Chine pourraient en effet largement atténuer l'effet des premières annonces liées à de nouveaux droits de douanes sur les importations aux Etats-Unis.