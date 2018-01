Fermée pour cause de shutdown, la Statue de la Liberté rouvrira lundi

La Statue de la Liberté sera rouverte au public lundi à New York qu'il y ait ou non un accord à Washington pour mettre fin au "shutdown" de l'administration fédérale qui affecte des dizaines de monuments et de parcs nationaux à travers le pays.

Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, a annoncé dimanche que ses services prendraient si nécessaire le relais de l'administration fédérale. "Nous ne voulons pas perdre les recettes visiteurs. Et symboliquement, on peut fermer le gouvernement mais pas la Statue de la Liberté", a-t-il expliqué.

D'après la National Parks Conservation Association, un tiers des 417 sites dépendant du service fédéral des Parcs nationaux, dont la Statue de la Liberté, ont dû fermer leurs portes ce dimanche.

Le Yellowstone, dans le Montana, un des parcs nationaux les plus connus du pays, est resté ouvert mais les visiteurs ont trouvé porte close dans les centres d'accueil du site et les rangers étaient absents.

A Washington, les musées du Smithsonian et le Zoo national, qui disposaient de réserves budgétaires, ont accueilli le public dimanche et pourront rester ouverts ce lundi. Mais à Philadelphie, le site abritant la Cloche de la liberté n'a pas ouvert ses portes.

Dans l'Arizona, pour que le Grand Canyon reste ouvert, le gouverneur républicain Doug Ducey a promis de financer la continuité de services comme le ramassage des poubelles ou le déneigement des voies d'accès.

A l'inverse, le Dakota du Sud ne prendra pas le relais des services fédéraux au Mont Rushmore, et ses sculptures monumentales des visages de quatre anciens présidents.

(Joseph Ax; Henri-Pierre André pour le service français)