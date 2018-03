Fidelity juge pertinente une rotation en faveur des actions les plus défensives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans la mesure où la prudence à l’égard des actions grandit, une rotation en faveur des secteurs les plus défensifs du marché actions semble pertinente à Fidelity. Ce dernier fait remarquer que ces secteurs ont généralement sous-performé au cours des six derniers mois, les investisseurs ayant favorisé des secteurs liés à la conjoncture économique.Le gérant souligne que cette tendance est particulièrement prononcée en Europe. La surperformance des valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives atteint des niveaux extrêmes, proches de ceux observés au second semestre 2016 lorsque l'économie européenne a commencé à se renforcer.Toutefois, les statistiques européennes semblent timidement décélérer, à l'image des indices des directeurs d'achat qui montrent des signes de modération par rapport à leurs récents sommets. "Dans ce contexte, les actions européennes défensives pourraient bénéficier d'un inversement de tendance, surtout si un ralentissement des statistiques contribue à atténuer la vigueur de l'euro", conclut Fidelity.