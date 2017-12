Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity ne prévoit qu'une appréciation modérée des rendements des emprunts d’État en 2018, à peine supérieure à ce qui est déjà intégré dans les cours sur les marchés. Son scénario central pour les 12 prochains mois table sur une hausse du rendement de l’emprunt d'État américain à 10 ans de 2,35 % à 2,5 %-2,75 %."Une croissance vigoureuse et une nouvelle hausse des taux outre-Atlantique devraient exercer des pressions haussières sur les rendements du monde entier. Toutefois, les facteurs de soutien structurels qui ont contribué à maintenir les rendements au plus bas pendant une période prolongée sont toujours à l'œuvre : l'endettement, la démographie, la faiblesse de la croissance de la productivité et le mécontentement à l'égard de la classe politique", résume Charles McKenzie, directeur des Investissements obligataires de Fidelity International.En complément de ces facteurs, le gérant de Fidelity analyse évidemment l'évolution à attendre des banques centrales qui auront des répercussions directes sur les taux. Et sur ce point, Charles McKenzie fait plutôt partie de ceux qui s'attendent au maintien d'un large soutien monétaire, faute de voir l'inflation décoller. La seule solution pour se sortir de ce piège serait que les banques centrales assouplissent l'interprétation de leurs mandats, qui tournent actuellement essentiellement autour de la gestion de l'inflation, mais toutes ne sont sans doute pas prêtes à le faire.Dans ce contexte, "il est peu probable que le nouveau président de la Fed revienne sur la voie empruntée par la Banque centrale et nous prévoyons deux relèvements en 2018, soit légèrement plus que ce que les marchés anticipent actuellement. Toutefois, l'équilibre des risques continue de pencher en faveur d'une Fed plus prudente (...) Néanmoins, la vigueur des statistiques économiques, les niveaux élevés des marchés financiers et la stagnation du dollar devraient contribuer à maintenir la Fed sur la voie du resserrement, pour le moment", indique le directeur des Investissements obligataires de Fidelity.Concernant la BCE, Charles McKenzie note qu'elle est la plus inflexible avec la vision de son mandat, et qu'elle semble vouloir respecter strictement son objectif d'inflation. "Mal à l'aise avec la poursuite du "QE" et ses ramifications transfrontalières, la BCE va avoir des difficultés à justifier toute accélération du rythme de la normalisation de sa politique compte tenu de la faiblesse des tendances inflationnistes dans la zone euro", prédit l'expert de Fidelity.