Filiassur accueille Tikehau Capital en tant qu’actionnaire de référence pour accompagner son développement

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, rejoint le capital de Filiassur aux côtés du management pour accompagner sa croissance et son développement en Europe. Tikehau Capital investit 30 millions d’euros au capital de Filiassur, premier courtier spécialiste de la vente à distance d’assurances spécialisé en prévoyance en France.

Créé en 2007, Filiassur, qui compte aujourd’hui plus de 300 000 clients, a connu une forte croissance en France au cours des dernières années, portée par un véritable savoir-faire dans la conception et la distribution de produits d’assurance de niche qui répondent aux attentes des consommateurs. Filiassur intervient sur un marché à fort potentiel porté par un taux de couverture en prévoyance individuelle encore faible alors que les besoins sont en croissance : vieillissement démographique et désengagement progressif de la sécurité sociale.

L’arrivée de Tikehau Capital en tant que nouvel actionnaire est stratégique pour Filiassur qui amorcera une nouvelle phase de développement aussi bien organique qu’externe en France et en Europe.

« L’ADN entrepreneurial, la solidité financière et le dynamisme des équipes de Tikehau Capital apportent au groupe Filiassur un soutien très précieux pour son développement qui va fortement s’accélérer dans les mois qui viennent. Les équipes de Filiassur et moi-même sommes très heureux de cette association », se réjouit Denis Bizien, Président du groupe Filiassur.

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, déclare : « Par cette prise de participation, nous sommes heureux d’apporter notre soutien à une équipe de direction dynamique et ambitieuse qui a réussi à imposer Filiassur comme le leader français de la vente directe d’assurance prévoyance. Nous croyons dans le potentiel de développement de Filiassur et dans la capacité de son équipe de direction à accélérer encore la croissance de la société et à conforter son leadership. »

A propos du Groupe Filiassur :

Créé en 2007, le courtier en assurance Filiassur conçoit et distribue des solutions de prévoyance pour les particuliers. Le Groupe est leader de la distribution de solutions de prévoyance à distance en France. Egalement gestionnaire, Filiassur se distingue par la qualité de service apportée à ses 300 000 clients (temps de traitement moyen d’un sinistre : 5 jours). Employant près de 600 salariés, Filiassur est un groupe international implanté dans plusieurs pays (France, Espagne, Italie, Tunisie, Maroc).

Filiassur est dirigé par Denis Bizien, co-fondateur.

www.filiassur.fr

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,5 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2017). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

