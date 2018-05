Fin de l'évacuation d'une poche de résistance au sud de Damas

BEYROUTH, 10 mai (Reuters) - Des rebelles syriens ont quitté jeudi une poche de résistance au sud de Damas, dans le cadre d'un accord d'évacuation conclu avec les forces gouvernementales, rapporte la presse officielle.

Les violentes offensives, menées avec l'appui de la Russie et de l'Iran, et les accords de reddition ont permis à l'armée syrienne de reconquérir la majeure partie des positions rebelles.

Les insurgés ne tiennent plus désormais qu'une enclave assiégée près de Homs, en plus des zones frontalières du Sud-ouest et du Nord-Est où sont acheminés les combattants évacués.

Selon la télévision publique, 15 cars sont venus prendre les rebelles à Beït Sahm, à Babila et à Yalda, au sud de la capitale pour les conduire près de la frontière turque. "Les villes sont désormais vides de toute présence terroriste", a déclaré un correspondant dépêché à la périphérie de Beït Sahm.

Plusieurs centaines de personnes sont parties depuis la semaine dernière dans le cadre de l'accord de reddition conclu avec l'armée.

Les forces gouvernementales ont par ailleurs pilonné les djihadistes de l'Etat islamique qui se sont retranchés dans une petite ville voisine de la zone évacuée, après plusieurs semaines de bombardements dans le secteur d'Hadjar al Asouad et du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. (Ellen Francis, Jean-Philippe Lefief pour le service français)