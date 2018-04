Fin de partie pour le roi des casinos de Macao Stanley Ho

Hong Kong (awp/afp) - Le magnat des casinos de Macao Stanley Ho, 96 ans, tirera sa révérence en juin en cédant à sa fille les commandes de son empire SJM Holdings, a annoncé jeudi soir le groupe.

Connu comme le "parrain" des casinos macanais, Stanley Ho est largement crédité d'être l'artisan du spectaculaire essor de l'ancienne colonie portugaise qui, alors qu'elle était une grosse bourgade endormie il y a quelques décennies, est devenue la capitale mondiale du jeu, avec un chiffre d'affaires dépassant celui de Las Vegas.

Stanley Ho a bâti sa fortune en obtenant le monopole de l'exploitation des casinos de Macao de 1962 jusqu'en 2002, date à laquelle le marché a été ouvert à la concurrence.

Le milliardaire aux 17 enfants, 13e fortune hongkongaise selon le magazine Forbes, partira à la retraite le 12 juin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de SJM, tout en conservant le titre honorifique de "président émérite".

Sa fille Daisy Ho deviendra PDG, selon le communiqué.

Après une période de vaches maigres due à la campagne anti-corruption lancée à partir de 2012 par le président chinois Xi Jinping, les revenus des casinos de l'ex-colonie portugaise sont repartis à la hausse en août 2016.

Le grand-père de Stanley Ho n'était autre que le frère de Robert Hotung (1862-1956), un des premiers magnats asiatiques, qui fut dans la première moitié du 20ème siècle un des plus riches Hongkongais.

Stanley Ho avait déjà cédé l'année dernière la présidence de son conglomérat Shun Tak Holdings à sa fille Pansy Ho.

Il se maria pour la première fois en 1942 et trois autres femmes -dont on ignore s'il les épousa ou non- lui donnèrent aussi des enfants. Il est le père de Lawrence Ho, qui dirige le groupe rival Melco International (Macao).

