Finance : Les tweets de la semaine

11/05/2018 | 17:06

Une nouvelle semaine chargée en actualité prenant fin, nous vous proposons, comme d'habitude, un résumé des faits marquants, vu par Twitter ! Au programme cette fois-ci : le pétrole s'envole, le Bitcoin chahuté, et pas par n'importe qui, ou encore la fin de l'accord nucléaire iranien. Bonne lecture !



# 1 Au revoir, au revoir Président !



Jean-Marc Janaillac, le PDG d'AIr-France, a annoncé lundi sa démission, suite au refus majoritaire de l'accord salarial pluriannuel. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la compagnie, après un mois d'avril plombé par les grèves : il y a eu 9% de passagers en moins le mois dernier. L'action s'effondre en conséquence, juqu'à -14% lundi, avant de retourner dans le vert ce vendredi.



AF : beaucoup de salariés ravis après le départ du Pdg, les actionnaires un peu moins (-14%). pic.twitter.com/Ts7ACRPCwT — Sébastien Couasnon (@SCouasnonBFM) 7 mai 2018



# 2 Volte-face de Trump sur l'accord iranien



Mardi soir, le Président américian a annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Il laisse seulement 3 à 6 mois aux entreprises pour cesser toute activité commerciale en Iran, sous peine de sanction.

La nouvelle a fait jaser en Europe et plusieurs gouvernements ont déjà affiché leur volonté de faire un pied-de-nez à Donald Trump et donc continuer les échanges avec la république islamique.



Hubert Védrine : "C'est la politique du pire" #Iran #Trump #le79inter pic.twitter.com/vBvvOgQG4t — France Inter (@franceinter) 9 mai 2018



# 3 Warren Buffett & Bill Gates vs Bitoin



Deux des hommes les plus riches de monde, Warren Buffett et Bill Gates, ont partagé leurs opinions peu flatteuses sur le Bitcoin cette semaine. Le premier le compare à de la "mort-au-rat" tandis que le second avoue qu'il shorterait le Bitcoin s'il y avait un moyen simple de le faire. Leurs conseils ont semble-t-il été suivis, puisque la plupart des cryptomonnaies chute cette semaine.

🔻Les 7 derniers jours principalement dans le rouge pour le top 30 des #cryptomonnaie.

🔻Une dominance du #Bitcoin en baisse, actuellement à 36.4%.



Quand pensez vous que le marché repartira dans des tendances haussières ? 🤔 pic.twitter.com/lcnwuQ6j4k — CryptoFrench 🇫🇷🚀 (@crypto_french) 10 mai 2018



# 4 Le nouvel Uber volant !



Uber s'associe avec la NASA pour développer un nouveau concept de taxi volant, dont le premier prototype verrait le jour en 2020 ! Chaque "drone" pourra voler entre 240 et 320 km/h, à une altitude comprise entre 300 et 600 mètres. La meilleure nouvelle, c'est que ça ne coûtera pas plus cher qu'un Uber Black !



Voiture volante : voici la vision de Uber du futur https://t.co/NzLDv1H5Aa pic.twitter.com/ktlFWvoNqj — NewsGeek (@NewsGeek20) 10 mai 2018



# 5 Tsunami politique en Malaisie



Pour la première fois depuis 61 ans, l'opposition a pris le pouvoir en Malaisie, après un scrutin très serré. C'est donc Mahathir Mohamad, 92 ans, qui prendra la tête du gouvernement malaisien, devenant ainsi le chef de gourvernement le plus âgé au monde.



Malaisie : «C’est notre prise de la Bastille» https://t.co/7z3unu3xyi — Libération (@libe) 11 mai 2018



# 6 Le baril au plus haut depuis 2014



Après l'annonce du retrait de l'accord iranien par Donald Trump, le cours du baril de pétrole a flambé, atteignant presque 78 USD jeudi. Avec une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, le prix du baril de brut pourrait prolonger sa tendance.



Le #Brent tend à nouveau vers les 80$ suite au retrait de l'accord iranien par les USA mais, à ce stade du cycle économique, ce prix ne semble pas aberrant au vu de la dynamique persistante de la demande pétrolière dans le monde pic.twitter.com/7NYWatPgzN — Vincent Lequertier (@VLequertier) 9 mai 2018



# 7 Google Duplex, robot presque humain



Autre révolution technologique annoncée cette semaine par Google : un assistant vocal pourra désormais faire des réservations ou prendre des rendez-vous à notre place, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Génial mais... flippant !



"Google Duplex est le truc le plus incroyable et le plus terrifiant de #IO18" Le nouvel assistant de vocal est trop réaliste et ça suscite bien des débats... @Google #GoogleDuplex @sundarpichai @chrismessina https://t.co/2MUDZYrXZC pic.twitter.com/vSSC9rjAR0 — Sophie Leroy (@SophieLeroyK) 10 mai 2018



