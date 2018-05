Finance : les tweets de la semaine

Pendant l’inauguration de l’ambassade américaine d’Israël hier à Jérusalem, le mot "paix" a été prononcé beaucoup (trop) de fois, car au même moment… 👇#Quotidien pic.twitter.com/8he63ZweAz — Quotidien (@Qofficiel) 15 mai 2018

Pendant qu’Ivanka Trump inaugurait en grande pompe l’ambassade des Etats-Unis à Israël, des affrontements ont éclaté entre manifestants palestiniens et militaires israéliens. Bilan : 59 morts. Le mot « paix » était pourtant sur toutes les lèvres.Le fondateur de Facebook rencontrera la semaine prochaine Emmanuel Macron lors d’un déjeuner à l’Elysée où seront reçus 50 dirigeants de grandes entreprises du numérique, intellectuels, et investisseurs. Profitant de sa venue sur le Vieux Continent, il sera aussi « auditionné » devant le Parlement européen, mais cette fois, pas de caméras : l’occasion d’évoquer, à huis clos, la loi européenne de protection des données.La rapport Oxfam publié ce mardi a fait couler beaucoup d’encre. Il révèle que depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont reversé 67% de leur bénéfice à leurs actionnaires, plaçant la France à la tête des pays les plus généreux. A méditer, mais aussi à nuancer !L’indice français devrait conclure une huitième semaine de hausse consécutive ce vendredi, revenant ainsi sur la zone des 5600 points, un niveau jamais atteint depuis fin 2007 ! Porté par la remontée du dollar, le marché parisien ne cesse de surperformer Wall Street depuis quelques semaines, pourvu que ça dure…Le PDG fantasque de Tesla aime être au centre de l’attention, et il se donne les moyens d’y arriver. Il a encore fait parler de lui cette semaine en communiquant sur l’avancée de son projet de tunnel sous Los Angeles, qui devrait être terminé d’ici quelques mois. Pour le prix d’un ticket de bus, l’Hyperloop pourra vous transporter à 200 km/h, sous les bouchons du centre-ville.Le prix du pétrole brut est à son plus haut niveau depuis 2014 touchant même la barre symbolique des 80 dollars. Depuis plusieurs semaines, les cours ont été tirés par les inquiétudes liées à la production iranienne et vénézuélienne. Le PDG de Total Patrick Pouyanné a même déclaré qu’il ne serait pas surpris de voir un baril à 100 dollars dans les prochains mois.Le géant du paiement en ligne Paypal débourse 2 milliards de dollars pour s’offrir la pépite suédoise iZettle, spécialisée dans l’équipement mobile des commerçants avec son mini-lecteur de cartes bancaires pour smartphones et tablettes. L’entreprise fondée en 2010 rêve de devenir le Square européen et envisage de s’introduire en bourse pour une valorisation de 1.1 milliard de dollars. Bienvenue parmi les grands !Le Forum économique mondial a dévoilé cette semaine ce qui se passe durant une minute d'internet et une seule en 2018. Et les chiffres sont affolants !Merci à tous d’avoir suivi cette édition du meilleur de Twitter, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau florilège des tweets financiers de la semaine !