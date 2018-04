Financement des entreprises françaises : Lancement d’un nouveau fonds NOVO géré par Tikehau Capital avec le soutien de la FFA

Regulatory News:

Le fonds Tikehau (Paris:TKO) NOVO 2018, doté de 212 millions d’euros et géré par Tikehau Capital, via sa filiale de gestion d’actifs Tikehau IM, a été officiellement lancé. Ce nouveau fonds s'inscrit dans la dynamique insufflée et soutenue par la FFA (Fédération Française de l’Assurance) pour financer de façon innovante les entreprises françaises.

Le fonds Tikehau NOVO 2018 est structuré sous la forme d’un fonds commun de titrisation (FCT) de droit français ayant la qualité de fonds de prêt à l’économie (FPE) et suivra une stratégie d’investissement similaire à celle du fonds NOVO 2 aujourd’hui investi en totalité.

La CDC, 8 sociétés d’assurance, un fonds de retraite et une fondation ont contribué à la conception et au financement de ce nouveau fonds.

Le déploiement du capital levé auprès de ces investisseurs institutionnels se fera selon le processus d’investissement approfondi et rigoureux de Tikehau Capital, qui s’appuie à la fois sur une analyse précise des dossiers de crédit et des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) exigeants.

Pour Guillaume Arnaud, Directeur général de Tikehau IM : « Nous avons choisi de renouveler la démarche innovante mise en place par la CDC avec le fonds Novo 2 lancé en 2013 qui avait permis de financer une vingtaine d’ETI pour plus de 365 M€ investis entre 2013 et 2016, devenant ainsi un acteur majeur du marché de l’EuroPP. Tikehau avait notamment accompagné les entreprises Delfingen, Chateauform', Talan ou Le Bronze Alloys. »

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,5 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A

(code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

