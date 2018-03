Finma: la procédure concernant Raiffeisen touche bientôt au but (Branson)

Berne (awp) - L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) souhaite clore dans les plus brefs délais la procédure entamée à l'encontre du groupe Raiffeisen. "Nous sommes proches du but", a indiqué son directeur Mark Branson mardi à Berne à l'occasion de sa conférence annuelle. Sans vouloir s'avancer sur un calendrier précis - cela n'étant selon lui pas possible - il a estimé la durée restante "en mois, pas en années".

Il n'a pas souhaité faire de commentaires sur la procédure en cours, se contentant d'exprimer "sa satisfaction" quant à son déroulement.

