Fleury Michon: le bénéfice baisse de moitié en 2017, la rentabilité en cause

Paris (awp/afp) - Le groupe agroalimentaire Fleury Michon a annoncé mardi un bénéfice 2017 en recul de près de 50%, à 8,6 millions d'euros, attribuant notamment la baisse de sa rentabilité à la "guerre des prix" dans la distribution.

La marge nette recule en effet elle aussi de près de 50%, à 1,2%, contre 2,3% en 2016.

Dénonçant une "situation de guerre des prix des acteurs de la distribution qui tire l'ensemble des offres vers le bas", le groupe indique que le premier semestre 2017 "a été caractérisé par une forte hausse du coût des matières premières non répercutées sur les prix de vente à la distribution".

Les ventes sont en recul de 2,8%, à 717 millions d'euros. Cette évolution n'intègre "pas les joint-ventures en Italie et en Espagne qui ont connu une belle croissance", souligne Jean-Louis Roy, directeur administratif et financier.

Conformément aux prévisions du groupe l'an dernier, le résultat opérationnel a reculé de près de 10 millions d'euros. La société mettait alors déjà en avant la dégradation de la rentabilité du pôle grandes et moyennes surfaces (GMS) et libre-service.

Le groupe, qui a engagé en 2017 un plan d'économies et d'amélioration de la productivité, espère "renouer durablement" avec la croissance de ses ventes et de son résultat opérationnel courant.

"Les premiers effets positifs de la mise en oeuvre de notre transformation sont apparus dès le deuxième semestre de l'année 2017", a déclaré à l'AFP M. Roy.

Il souligne un "rebond" du résultat opérationnel courant, à 9,8 millions d'euros, alors qu'il était négatif lors du premier semestre.

M. Roy ajoute que la dette financière est en baisse en 2017, à 40,5 millions d'euros contre 54,1 millions en 2016.

Cette meilleure santé financière a permis au groupe de poursuivre sa politique de croissance externe. Il a ainsi annoncé mardi l'acquisition de la société vendéenne Paso, un "leader sur le marché de l'apéritif traiteur en grande distribution".

L'entreprise, qui emploie 140 personnes, pour des ventes de 22 millions d'euros, fabrique notamment des mini-burgers et des spécialités boulangères vendéennes.

Afin de répondre d'avantage aux attentes sociétales, notamment sur la qualité, le groupe a rappelé la création d'une "filière d'élevage porcine bio d'excellence", avec l'entreprise Vallegrain.

Il a également rappelé son engagement dans le Nutri-Score, étiquetage nutritionnel choisi par la France pour mieux informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments.

Concernant la future loi issue des états généraux de l'alimentation, qui vise à mieux répartir la valeur des produits alimentaires entre distributeurs, industriels et agriculteurs, Fleury Michon s'est voulu très prudent

"Entre les intentions évoquées lors des états généraux et la réalité qu'on a pu connaître au travers des négociations commerciales de l'exercice 2018", cela "montre qu'il nous faut être prudent et attendre de voir si les choses vont effectivement changer un peu plus en profondeur", a déclaré M. Roy.

afp/rp