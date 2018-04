Flux-Or et obligataire profitent du regain d'aversion au risque-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Sorties nettes de $7,2 milliards sur les fonds actions * Entrées nettes de $8,1 mds sur les fonds obligataires * Souscriptions nettes de $1,1 md sur les fonds en métaux précieux PARIS, 9 avril (Reuters) - Le regain d'aversion au risque provoqué par les tensions commerciales sino-américaines a profité aux fonds obligataires et spécialisés dans les métaux précieux au cours de la semaine au 4 avril, montre vendredi l'étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds obligataires ont enregistré leurs entrées nettes les plus élevées en douze semaines, soit 8,1 milliards de dollars sur la période, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les souscriptions nettes sur les fonds obligataires tranchent avec l'évolution des taux d'intérêt, dont la remontée amorcée mi-2016 était allée de pair avec un recul des flux cumulés. "A un niveau de 2,8%, les taux à dix ans américains ne sont pas loin de leur niveau d'équilibre et les Treasuries peuvent retrouver leur rôle de valeur refuge", explique Guillaume Rigeade, gérant obligataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont quant à eux enregistré des flux entrants conséquents de 1,1 milliard de dollars sur la semaine. LES ACTIFS ÉMERGENTS RÉSISTENT En revanche, les fonds actions ont subi une troisième semaine consécutive de sorties nettes pour un montant de 7,2 milliards de dollars, et même de 9,9 milliards sur ceux dédiés aux seules actions américaines. Les rachats sur les fonds en actions européennes se sont aussi poursuivis pour atteindre 2,4 milliards de dollars sur la semaine. En revanche, les fonds en actions japonaises ont enregistré une dix-huitième semaine consécutive d'entrées nettes, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. L'engouement pour les fonds émergents, obligataires comme actions, ne se dément pas avec des souscriptions nettes de 2,2 milliards de dollars et 2,8 milliards de dollars respectivement. "L'incapacité du rendement à dix ans américain à franchir le seuil des 3% et la faiblesse persistante du dollar contribuent à expliquer cette résistance des actifs émergents aux inquiétudes croissantes sur une possible guerre commerciale", soulignent les analystes de BAML. Ils notent que les flux cumulés sur les fonds en actifs émergents - obligataire et actions - sont actuellement à un pic historique à 363 milliards de dollars. "La dette émergente est bien sûr un actif à considérer dans une allocation obligataire, mais de façon prudente au regard de ses performances spectaculaires au cours des deux dernières années", prévient Guillaume Rigeade. "Le niveau de positionnement des investisseurs sur la dette émergente est supérieur à celui du précédent pic de 2013; la classe d'actif est potentiellement fragile", estime-t-il. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 4 avril 2018 Actions -7,2 111,66 Obligataires +8,1 45,27 Monétaires nd -3,54 Matières premières nd 2,82 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)