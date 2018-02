Fnac Darty confirme ses objectifs après un bénéfice net de 37 mio EUR en 2017

PARIS (awp/afp) - Le groupe Fnac Darty a confirmé mercredi ses objectifs à moyen terme, après avoir dégagé en 2017 un bénéfice net de 37 millions d'euros et vu ses performances opérationnelles progresser fortement.

Le distributeur de produits électroniques, culturels et d'électroménager - qui a fusionné les enseignes Fnac et Darty en juillet 2016 - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires en progression de 38% (en données publiées), à 7,44 milliards d'euros, proche des consensus d'analystes établis par Factset et Bloomberg qui tablaient tous deux sur 7,46 milliards.

Le résultat net part du groupe, qui était à l'équilibre (zéro) en 2016, s'est établi à 37 millions d'euros en 2017. Sur le seul périmètre des activités poursuivies, le bénéfice net est multiplié à plus de cinq, à 125 millions d'euros.

Quant au résultat opérationnel courant, il atteint 270 millions d'euros, contre 162 millions un an plus tôt.

"Le groupe réalise des résultats très solides. Nous confirmons notre objectif de 130 millions d'euros de synergies déployées fin 2018, et nos objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à nos marchés et une marge opérationnelle courante entre 4,5% et 5%", a souligné Enrique Martinez, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

"Avec le déploiement de son plan stratégique Confiance+, Fnac Darty s'affirme comme un groupe un conquête", a-t-il souligné.

Selon ce plan dévoilé en décembre dernier, le groupe vise "à moyen terme une marge opérationnelle de 4,5 à 5%, contre 2,7% à fin 2017". Il compte également ouvrir 200 nouveaux magasins en franchise.

En 2017, "nous avons ouvert 78 points de ventes, dont 58 en franchisé", a précisé le directeur financier Jean-Brieuc Le Tinier.

