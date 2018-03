Foliateam s'agrandit sur Lyon et recrute

L'opérateur Foliateam confirme la très forte croissance de ses activités sur la région Rhône-Alpes et intègre de nouveaux locaux tout proche de Lyon, à Villeurbanne. Ce déménagement permettra à Foliateam Rhône-Alpes de consolider sa forte croissance locale et de poursuivre ses recrutements en 2018, avec notamment la recherche de chefs de projet et de techniciens télécom.

Foliateam est opérateur et intégrateur de solutions de communications unifiées, déclaré à l'ARCEP. Foliateam fournit, au travers d'un guichet unique, des services de connectivité, de téléphonie, de visioconférence et de travail collaboratif grâce notamment au partenariat avec Microsoft. Avec plus de 260 collaborateurs, Foliateam vise à accélérer la mutation technologique de ses clients, entreprises et organisations publiques. Foliateam est membre de BPI Excellence et de Resadia.

Ce positionnement unique permet à Foliateam Rhône-Alpes de proposer aux entreprises de la région une offre de services de qualité, mise en oeuvre par des équipes locales, avec tout l'appui du Groupe Foliateam à l'échelle nationale. Cette approche originale explique le développement soutenu de Foliateam Rhône-Alpes qui connait une croissance de plus de 25 % sur les derniers mois. Ce dynamisme est notamment porté par les sujets liés aux centres de relation client, au Cloud computing et à l'hébergement ainsi qu'aux communications unifiées et à la visioconférence notamment autour des interopérabilités Skype.

Cette nouvelle agence se situe au 53 avenue Albert Einstein à Villeurbanne.

