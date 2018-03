Football-De Tavernost confirme qu'il pourrait céder les Girondins

BORDEAUX, 20 mars (Reuters) - Le président du directoire de M6 Nicolas de Tavernost confirme dans un entretien à paraître mercredi dans le journal Sud-Ouest que des négociations sont entamées avec des investisseurs pour la vente du club de football des Girondins de Bordeaux.

Dans cette interview dont un extrait a été publié mardi soir sur le site internet du journal, Nicolas de Tavernost, s'il ne précise pas l'identité de ses contacts, n'exclut pas que le groupe M6 reste au sein du capital en cas de vente.

"On a toujours dit que si on trouvait un partenaire qui aide au développement, on est prêt à l'accueillir", indique-t-il.

Pour justifier un éventuel retrait, Nicolas de Tavernost avoue que le groupe "n'ira pas au-delà des investissements financiers actuels".

"On n'a ni la volonté, ni les moyens d'aller injecter massivement de l'argent dans le club. On a déjà supporté des déficits à l'extrême limite de ce que nous pouvons faire", précise-t-il.

Après près de 20 ans à la tête du club, M6 pourrait passer le relais à un investisseur américain qui pourrait être, selon Sud-Ouest, 1848 Capital Partners qui s'est développé en rachetant des Burger King.

Son patron Joseph DaGrosa, résidant à Miami (Floride), dirige 41 sociétés sous la bannière de 1848 Capital Partners dont deux auraient un lien direct avec le football.

La semaine dernière le magazine Challenges avait indiqué que M6 avait fixé une somme minimum de 70 millions d'euros comme préalable à toute négociation.

(Claude Canellas édité par Pierre Sérisier)