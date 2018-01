Fort tremblement de terre dans le sud du Pérou, un mort

(Actualisé avec visite du président et autres précisions)

Un fort tremblement de terre a été ressenti dimanche au Pérou, le long de la côte sud du pays, faisant un mort et des dizaines de blessés, a annoncé le gouvernement.

Le séisme de magnitude 7,1 s'est produit en mer à 09h18 GMT, à une profondeur de 36 km, selon l'institut géologique américain. L'épicentre se trouvait dans le Pacifique, à 40 km de la ville d'Acari.

Le gouverneur d'Arequipa, Yamila Osorio, a déclaré sur Twitter qu'un homme de 55 ans était mort à Yauca, écrasé par des rochers. Jorge Chavez, chef de l'institut de défense civile péruvien, a fait état à la radio RPP de 65 blessés.

De nombreux habitants de la ville côtière de Lomas ont été évacués en raison des répliques du tremblement de terre, a indiqué Yamila Osorio.

Le président Pedro Pablo Kuczynski s'est rendu dans les villes de Chala et d'Acari, deux des secteurs les plus touchés par le tremblement de terre, afin d'évaluer les dégâts et de coordonner les secours. Une centaine de maisons se sont effondrées là-bas, a-t-il dit.

"Nous allons envoyer tout ce qu'il faudra, comme des tentes pour ceux dont les maisons ont été détruites", a dit le président Kuczynski à la presse à Chala.

La Première ministre, Mercedes Araoz, a déclaré lors d'une conférence de presse à Lima que le gouvernement allait proclamer l'état d'urgence dans les zones touchées pour accélérer la reconstruction des routes et des habitations.

Les autorités maritimes péruviennes ont déclaré que le séisme n'avait pas provoqué de tsunami le long des côtes.

Les séismes sont fréquents au Pérou. En 2007, l'un d'eux avait fait plusieurs centaines dans la région d'Ica. Celui de dimanche a été ressenti jusqu'au nord du Chili, où aucun dégât ni victime n'ont cependant été signalés. (Marco Aquino et Luc Cohen, Gilles Trequesser, Tangi Salaün et Eric Faye pour le service français)