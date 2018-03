Forte hausse des offres d'emplois en mars, banquiers d'affaires recherchés

Zurich (awp) - Les offres d'emplois en Suisse ont très nettement accéléré en mars, a indiqué jeudi le cabinet de conseil Michael Page. Les spécialistes dans la banque d'affaires sont particulièrement recherchés, après plusieurs années de morosité dans le secteur. L'Arc lémanique a quant à lui affiché une forte accélération.

Selon le Swiss Job Index compilé par Michael Page, les offres d'emplois ont augmenté de 24,9% sur un an pendant le mois sous revue. Les régions de l'Arc lémanique (+27%) et du nord de la Suisse (+27,4%) ont enregistré une nette recrudescence des propositions d'emplois, cependant devancées par le Plateau suisse (+52,9%).

L'est du pays (+16,8%), Zurich (+12,9%) et le centre (+11,9%) ont également vu les offres d'emplois nettement progresser.

Par profession, les propositions de postes comme banquiers d'affaires ont très fortement augmenté (+19%). La demande dans ce segment "n'est que la pointe de l'iceberg. La plupart des postes à pourvoir les plus élevés ne sont pas publiés", a précisé Charles Franier, directeur exécutif chez Michael Page.

Les spécialistes en planning et logistique (+18,5%) sont également demandés, suivi beaucoup plus loin par les administrateurs de gestion (+1,7%). Les spécialistes du crédit (-0,6%) et les auditeurs (-4,4%) sont par contre moins sollicités.

