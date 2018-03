Bourse de Paris : France-300 élus de la région PACA reçus par le pape lundi

MARSEILLE, 11 mars (Reuters) - Trois cents élus de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), toutes tendances confondues, seront reçus lundi en audience privée par le pape François au Vatican.

Le maire (Les Républicains) de Marseille, Jean-Claude Gaudin, devrait à cette occasion renouveler son invitation au souverain pontife à faire étape dans la cité phocéenne lors d'une probable visite en France en 2019.

"Il doit venir en France peut-être en début d'année prochaine et passera sûrement par Marseille, où aucun pape n'est venu depuis longtemps", confirme le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, dans un entretien paru dimanche dans la Provence.

Plusieurs "idées fortes" devraient être développées lors de cette rencontre, dont l'accueil des migrants et la bioéthique, avec les Etats généraux lancés par le gouvernement français qui devraient déboucher sur une loi l'an prochain.

"Au nom de la raison sur la dignité de l'être humain, sur l'accueil des réfugiés, sur les droits de l'Homme et ce qui touche à la vie, à l'écologie, on a des convergences avec beaucoup de gens. Emmanuel Macron verra le pape l'an prochain, c'est une bonne chose", déclare l'évêque de Marseille.

Il sera également question du débat sur la laïcité.

"On est à un moment où la religion paraît dangereuse, au nom de la laïcité. C'est une ineptie", souligne Mgr Georges Pontier. "Il y a une peur du religieux, liée notamment aux attentats et à un rôle croissant de l'islam qui a besoin d'affirmer son adhésion aux valeurs de la République et de la laïcité". (Jean-François Rosnoblet, édité par Sophie Louet)