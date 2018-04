Bourse de Paris : France-44% des Français jugent l'action de Macron décevante

PARIS, 15 avril (Reuters) - Près d’un an après l'élection d'Emmanuel Macron, 44% des Français jugent son action décevante, 20% la trouvent satisfaisante et 36% estiment qu’il est trop tôt pour se prononcer, selon un sondage Elabe pour BFM TV publié dimanche.

Le taux de satisfaction est relativement stable mais le nombre de mécontents a doublé depuis le début de son mandat et celui de ceux qui ne se prononcent pas a été réduit de moitié.

A quelques heures de l'intervention du chef de l'Etat sur BFM TV et Mediapart, ce sondage montre que les cadres sont les plus positifs (30% de satisfaits), les catégories populaires étant les plus nombreuses à juger son action décevante (51%), tout comme les ruraux et les habitants des communes de moins de 20.000 habitants.

Une majorité des électeurs de la présidente du Front national Marine Le Pen (66%) et du leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon (65%) sont négatifs. Ceux de François Fillon sont à 25% dans le même état d'esprit.

Si les électeurs d’Emmanuel Macron se déclarent majoritairement satisfaits (48%), 35% estiment qu’il est encore trop tôt pour ne prononcer et 17% expriment leur déception.

Pour 67% des Français de toutes les catégories de la population, la politique menée par le président et son gouvernement est plutôt en faveur des plus aisés, ce taux dépassant 80% chez les électeurs du FN et de LFI.

Les électeurs d’Emmanuel Macron sont partagés sur ce point : une majorité relative (46%) considère que la politique menée est plutôt en faveur des populations les plus aisées et 41% qu’elle est en faveur de toutes les catégories de population.

La hausse de la CSG et la suppression de la taxe d’habitation sont les réformes qui ont le plus marqué les Français mais la première est jugée négativement (84%) et la seconde positivement (72%).

La réforme de la SNCF est jugée positivement par 59% des Français et négativement par 40%.

Ce sondage a été réalisé par internet les 12 et 13 avril sur un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Yves Clarisse)