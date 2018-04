Bourse de Paris : France-48% de grévistes à la SNCF mardi, 77% chez les conducteurs

PARIS, 1er avril (Reuters) - Le taux de grévistes à la SNCF s'élèvera à 48% pour la journée de mardi, une proportion qui montera à 77% pour les seuls conducteurs, a fait savoir dimanche la direction de la compagnie ferroviaire.

La SNCF a bâti ses prévisions sur la base des déclarations remises par les grévistes 48 heures à l'avance.

"C'est une grève qui sera assez suivie et qui entraînera un trafic très perturbé", a déclaré Mathias Vicherat, directeur adjoint du groupe, lors d'une conférence de presse organisée à la gare de Lyon.

"Le taux de déclarations individuelles (...) sera pour le mardi 3 avril de 48%", a précisé Alain Krakovitch, directeur Transilien de la SNCF. "Selon les catégories de personnels, on est sur des chiffres qui varient beaucoup et on va être à 77% sur les conducteurs."

Seuls 12% des liaisons TGV seront assurées mardi.

La mobilisation de mardi et mercredi marque le coup d'envoi d'une grève intermittente censée s'étaler sur près de trois mois, à raison de deux jours par tranche de cinq, selon le calendrier des organisations représentatives, CGT en tête.

Les syndicats veulent faire reculer le gouvernement, qui prépare une réforme prévoyant notamment l'extinction du statut de cheminot. (Simon Carraud, édité par Tangi Salaün)