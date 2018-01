Bourse de Paris : France-65.000 foyers privés d'électricité dans l'Ouest à cause des vents

(Actualisé avec nouveaux chiffres)

Quelque 65.000 foyers étaient privés d'électricité lundi dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine à la suite du passage de la tempête Carmen, selon un décompte du réseau de distribution Enedis (ex-ERDF).

Quarante départements couvrant tout l'ouest du pays et la Corse ont été placés en "vigilance orange" par Météo-France, qui a relevé des vents soufflant à plus de 100 km/h dans les terres et à 150 km/h sur le littoral de Charente-Maritime et des Landes.

Enedis précise dans un communiqué que "1.500 agents (...) et entreprises prestataires sont mobilisés sur tout le territoire pour faire face à la situation et rétablir les clients au plus vite en ce 1er janvier 2018".

En Bretagne, le courant a été rétabli pour 30.000 foyers mais 10.000 autres en étaient toujours privés dans l'après-midi. (Simon Carraud, édité par Jean-Stéphane Brosse)